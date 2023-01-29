Giriş Tarihi: 29.01.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 09:47

Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan ve kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Miray Daner, henüz çocuk yaşta bu mesleğe gönül verdi. 7 yaşında oyunculuğa başlayan Miray Daner adeta setlerde büyüdü. Miray Daner, 2007'de 'Bez Bebek'te 'Oyuncak Nergis', 2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Papatyam' dizisinde ise Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' karakterini oynadı. En büyük çıkışını ise Vatanım Sensin dizisi ile yaşayan Miray Daner bu süreçte ise malesef eğitimini aksattı. Miray Daner yıllar sonra 24 yaşında liseden yeni mezun olduğu ortaya çıktı.