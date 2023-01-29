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Haberler Galeri Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 09:47

Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan ve kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Miray Daner, henüz çocuk yaşta bu mesleğe gönül verdi. 7 yaşında oyunculuğa başlayan Miray Daner adeta setlerde büyüdü. Miray Daner, 2007'de 'Bez Bebek'te 'Oyuncak Nergis', 2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Papatyam' dizisinde ise Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' karakterini oynadı. En büyük çıkışını ise Vatanım Sensin dizisi ile yaşayan Miray Daner bu süreçte ise malesef eğitimini aksattı. Miray Daner yıllar sonra 24 yaşında liseden yeni mezun olduğu ortaya çıktı.

Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!

Şimdilerde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren genç oyuncu Miray Daner hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanan Miray Daner meğer bu süreçte eğitimini aksatmış...

Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!

Kendisinden 8 yaş büyük Oğulcan Engin ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Miray Daner yer aldığı dizilerle de büyük beğeni topluyor.

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Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan ve kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Miray Daner, henüz çocuk yaşta bu mesleğe gönül verdi.

Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!

7 yaşında oyunculuğa başlayan Miray Daner adeta setlerde büyüdü. Miray Daner, 2007'de 'Bez Bebek'te 'Oyuncak Nergis', 2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Papatyam' dizisinde ise Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' karakterini oynadı.

Miray Daner hakkındaki gerçekle şoke etti! 24 yaşındaki Miray Daner yıllar sonra liseden mezun oldu!

İlk başrol deneyimini 'Zil Çalınca' dizisinde yaşadı. Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 'Medcezir'de 'Beren Beylice' karakterini canlandıran Daner, asıl çıkışını ise 'Vatanım Sensin' dizisindeki 'Hilal' karakteriyle yaptı.

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