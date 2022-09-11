Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan’ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

Miray Daner, bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. Ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 23 yaşındaki Daner, son olarak sevgilisi Engin'in 32'nci yaş gününü kutlamıştı.