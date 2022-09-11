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Haberler Galeri Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan'ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 13:58

Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan'ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıktı. Kırmızı mini elbisesi ile hayran bırakan Miray Daner ile pozlarını paylaşan Oğulcan Engin'e yorum yağdı. İşte Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner'in sarmaş dolaş aşk pozları...

Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan’ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıktı.

Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan’ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

İşte Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner'in sarmaş dolaş aşk pozları...

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Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan’ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

Kırmızı mini elbisesi ile hayran bırakan Miray Daner ile pozlarını paylaşan Oğulcan Engin'e yorum yağdı.

Miray Daner de sevgilisinin paylaşımına kalp mojisi gönderdi.

Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan’ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

Miray Daner, bir süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. Ünlü çift, zaman zaman mutluluk pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. 23 yaşındaki Daner, son olarak sevgilisi Engin'in 32'nci yaş gününü kutlamıştı.

Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan’ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

Uzun süredir bir arada görünmeyen Miray Daner-Oğulcan Engin çiftinden Engin, 32 yaşına bastı. Güzel oyuncu da sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

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