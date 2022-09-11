Miray Daner kırmızı mini elbisesi ile Oğulcan’ın başını döndürdü! Miray Daner ile Oğulcan Engin çifti sarmaş dolaş!

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıktı. Kırmızı mini elbisesi ile hayran bırakan Miray Daner ile pozlarını paylaşan Oğulcan Engin'e yorum yağdı. İşte Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner'in sarmaş dolaş aşk pozları...