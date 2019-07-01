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süper minisiyle yürek hoplattı!

Son yıllarda yıldızı parlayan genç oyuncu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. hesabına aylar sonra süper minili fotoğrafını koyan Miray Daner'in son hali görenleri büyüledi. Son projesinde sonra Miray Daner dizilere ara vermiş ve en uygun projeyi değerlendireceğini söylemişti. Sosyal medyayı da aktif kullanan Miray Daner Instagram'da 862 bin takipçisi var. Uzun süre paylaşım yapmayan Miray Daner sosyal medyada bu fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Aylar süren sessizlikten sonra Miray Daner'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdı. Son dizisi için biraz kilo almak zorunda kalan Miray Daner'in son paylaşımında aldığı kiloları verdiği ve fit bir görünüme ulaştığı görünüyor.

Giriş Tarihi: 01.07.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:49
Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

Başarısının yanı sıra duru güzelliği ile de çok konuşulan 'dan yaptığı paylaşımlarda da büyük beğeni topluyor. Miray Daner paylaşımındaki süper minisiyle hayranlarından beğeni topladı.

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

FAHRİYE EVCEN

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Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

FAHRİYE EVCEN

Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

FAHRİYE EVCEN

Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

FAHRİYE EVCEN

Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

EMINA JAHOVIC

Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

EMINA JAHOVIC

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