Miray Daner süper minisiyle yürek hoplattı!

Son yıllarda yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram hesabına aylar sonra süper minili fotoğrafını koyan Miray Daner'in son hali görenleri büyüledi. Son projesinde sonra Miray Daner dizilere ara vermiş ve en uygun projeyi değerlendireceğini söylemişti. Sosyal medyayı da aktif kullanan Miray Daner Instagram'da 862 bin takipçisi var. Uzun süre paylaşım yapmayan Miray Daner sosyal medyada bu fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Aylar süren sessizlikten sonra Miray Daner'in bu pozuna yorum ve beğeni yağdı. Son dizisi için biraz kilo almak zorunda kalan Miray Daner'in son paylaşımında aldığı kiloları verdiği ve fit bir görünüme ulaştığı görünüyor.