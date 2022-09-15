Miray Daner zarafetini konuşturdu! Miray Daner derin dekolteli yeşil elbisesi ile baş döndürdü!

Son dönemin iddialı kadın oyuncularından Miray Daner bir süredir, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç yeteneklerden. Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner özel hayatı ile de hayranlarının markajında. Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner son olarak sevgilisi Oğulcan Engin ile katıldığı bir düğünde ortaya çıkmıştı. Kırmızı mini elbisesi ile hayran bırakan Miray Daner'den yeni pozlar geldi. Derin yırtmaçlı yeşil elbisesi ile boy gösteren Miray Daner güzelliğiyle büyüledi. İşte Miray Daner'in dekolteli yeşil elbisesi ile nefes kesen pozlar...