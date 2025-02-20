Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
16:49
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... "Sürekli birlikte oynamak istiyor"
Basketbolcu Caner Erdeniz'le 2019 yılında dünya evine giren oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızları Vina'yı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, ilk anneliğin heyecanını yaşarken geçtiğimiz Haziran ayında da oğlu Rika'yı dünyaya getirdi. İki çocuğuyla sık sık gündeme gelen Müge Boz, son olarak kızı Vina'nın kıskançlığına değindi.