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Haberler Galeri Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... "Sürekli birlikte oynamak istiyor"
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:49

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... "Sürekli birlikte oynamak istiyor"

Basketbolcu Caner Erdeniz'le 2019 yılında dünya evine giren oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızları Vina'yı kucağına almıştı. Güzel oyuncu, ilk anneliğin heyecanını yaşarken geçtiğimiz Haziran ayında da oğlu Rika'yı dünyaya getirdi. İki çocuğuyla sık sık gündeme gelen Müge Boz, son olarak kızı Vina'nın kıskançlığına değindi.

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... Sürekli birlikte oynamak istiyor

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlenmişti.

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... Sürekli birlikte oynamak istiyor

Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırmıştı.

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Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... Sürekli birlikte oynamak istiyor

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu.

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... Sürekli birlikte oynamak istiyor

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

39 yaşındaki oyuncu hayranlarına bu müjdeli haberi verirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çiftinin çocuklarıyla imtihanı... Sürekli birlikte oynamak istiyor

VİNA ABLA OLDU!

Güzel oyuncu Müge Boz'un ikinci bebeği de dünyaya gelmişti.

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