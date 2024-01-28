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Haberler Galeri Müge Boz'dan 'Ufak Bir Göbiş' pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 13:38

Müge Boz'dan 'Ufak Bir Göbiş' pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!

Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Mutlu çift Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Tekrar anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Müge Boz hayranlarına bu haberi verirken gözyaşlarına hakim olamamıştı. İkinci bebeğine hamile olan Müge Boz göbeğinin belirginleştiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Müge Boz’dan ’Ufak Bir Göbiş’ pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz 2019 yılında Barselona'da evlenmişti.

Müge Boz’dan ’Ufak Bir Göbiş’ pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!

Çift mutlu evliliklerini Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırdı.

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Müge Boz’dan ’Ufak Bir Göbiş’ pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!

İKİNCİ KEZ ANNE OLUYOR!

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu.

Müge Boz’dan ’Ufak Bir Göbiş’ pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

39 yaşındaki oyuncu hayranlarına bu müjdeli haberi verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Boz’dan ’Ufak Bir Göbiş’ pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!

VİNA ABLA OLUYOR!

Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden de tebrik mesajları geldi.

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