Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
13:38
Müge Boz'dan 'Ufak Bir Göbiş' pozu! Müge Boz ikinci kez anne oluyor!
Ünlü oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Mutlu çift Müge Boz ile Caner Erdeniz aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almıştı. Tekrar anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Müge Boz ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Müge Boz hayranlarına bu haberi verirken gözyaşlarına hakim olamamıştı. İkinci bebeğine hamile olan Müge Boz göbeğinin belirginleştiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.