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Haberler Galeri Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy'un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...
Giriş Tarihi: 06.11.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 10:12

Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy'un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmişti. Dede olmak için gün sayarken tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve torununu kucağına almaya ömrü yetmeyen Ferhan Şensoy, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğmuştu. Babasının ölümünden 6 gün sonra sonra ilk kızı Pera'yı kucağına alan Müjgan Ferhan Şensoy'un mutluluğu yarım kalmıştı. Taze anne, doğumdan aylar sonra minik kızı Pera ile ilk pozunu paylaştı. Müzisyen Cem Öget ile evli olan Şensoy, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy’un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...

Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle 31 Ağustos tarihinde sabaha karşı vefat etti.

Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy’un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...

Galatasaray Lisesi ve Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenler sonrasında Ferhan Şensoy, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy’un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.

Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy’un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy’un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...

Şensoy'un vefatından altı gün sonra Müjgan Ferhan Şensoy, bebeğini kucağına aldı. Cem Öget ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu, kızına Pera adını verdi.

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