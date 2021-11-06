Müjgan Ferhan Şensoy kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Babası Ferhan Şensoy’un vefatından 6 gün sonra anne olmuştu...

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmişti. Dede olmak için gün sayarken tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve torununu kucağına almaya ömrü yetmeyen Ferhan Şensoy, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğmuştu. Babasının ölümünden 6 gün sonra sonra ilk kızı Pera'yı kucağına alan Müjgan Ferhan Şensoy'un mutluluğu yarım kalmıştı. Taze anne, doğumdan aylar sonra minik kızı Pera ile ilk pozunu paylaştı. Müzisyen Cem Öget ile evli olan Şensoy, kızının yüzünü ilk kez gösterdi.