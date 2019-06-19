Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!
Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!
Uzun bir aradan sonra yeni albümüyle hayranlarının karşına çıkan Murat Başaran hayranlarını sevindirdi. Bir süre müziğe ara veren, ticaretle uğraşan Murat Başaran şimdiler de tekrar müzik hayatına hızlı bir şekilde geri döndü. Yıldız Tilbe ile düet yaptığı 'Yana yana' şarkısının beğenildiğini belirten Başaran, "Şarkımız bir ayda 4 milyon barajını geçti. Güzel yansımalar aldık. Ticaret nedeniyle müziğe ara vermiştim. O işi beceremeyince asıl işim olan müziğe dönüş yaptım" dedi. Yıldız Tilbe ile düet yaptığı 'Yana yana' şarkısının beğenildiğini belirten Murat Başaran, "Şarkımız bir ayda 4 milyon barajını geçti. Güzel yansımalar aldık. Ticaret nedeniyle müziğe ara vermiştim. O işi beceremeyince asıl işim olan müziğe dönüş yaptım" şeklinde konuştu. İşte yıllar sonra müziğe geri dönen başarılı şarkıcı Murat Başaran…
Giriş Tarihi: 19.06.2019
12:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2019
14:43