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  • Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

Uzun bir aradan sonra yeni albümüyle hayranlarının karşına çıkan hayranlarını sevindirdi. Bir süre müziğe ara veren, ticaretle uğraşan Murat Başaran şimdiler de tekrar müzik hayatına hızlı bir şekilde geri döndü. ile düet yaptığı 'Yana yana' şarkısının beğenildiğini belirten Başaran, "Şarkımız bir ayda 4 milyon barajını geçti. Güzel yansımalar aldık. Ticaret nedeniyle müziğe ara vermiştim. O işi beceremeyince asıl işim olan müziğe dönüş yaptım" dedi. Yıldız Tilbe ile düet yaptığı 'Yana yana' şarkısının beğenildiğini belirten Murat Başaran, "Şarkımız bir ayda 4 milyon barajını geçti. Güzel yansımalar aldık. Ticaret nedeniyle müziğe ara vermiştim. O işi beceremeyince asıl işim olan müziğe dönüş yaptım" şeklinde konuştu. İşte yıllar sonra müziğe geri dönen başarılı şarkıcı Murat Başaran…

Giriş Tarihi: 19.06.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 14:43
Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

FAHRİYE EVCEN

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Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

FAHRİYE EVCEN

Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

FAHRİYE EVCEN

Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

FAHRİYE EVCEN

Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

EMINA JAHOVIC

Murat Başaran bir döneme damga vurmuştu! Murat Başaran: Ticareti beceremeyince müziğe dönüş yaptım!

EMINA JAHOVIC

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