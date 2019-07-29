Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

Murat Cemcir son hali ile şaşırttı! Ahmet Kural ile birlikte oynadığı dizi ve film projeleriyle popülerliği artan ünlü oyuncu Murat Cemcir yeni projeleri için adeta bambaşka biri oldu. Daha önce de Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi filmlerdeki hayat verdiği karakterler için farklı hallere bürünen Murat Cemcir bu kez de verdiği kilolarla hayranlarını şoke etti. Başarılı oyuncu Murat Cemcir "Baba Parası" filmindeki rolü için 20 kilo verdi. 42 yaşındaki Murat Cemcir verdiği kilolar sonrasında adeta bambaşka biri olmuş. Murat Cemcir rol için verdiği kiloları geri alır mı bilinmez ama hayranları onu tanımakta zorlanacağa benziyor. İşte 20 kilo veren Murat Cemcir ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlü isimler…