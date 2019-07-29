Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

değişimi ile şaşırttı! 'i gören tanımakta zorlanıyor...

son hali ile şaşırttı! ile birlikte oynadığı dizi ve film projeleriyle popülerliği artan ünlü oyuncu Murat Cemcir yeni projeleri için adeta bambaşka biri oldu. Daha önce de , gibi filmlerdeki hayat verdiği karakterler için farklı hallere bürünen Murat Cemcir bu kez de verdiği kilolarla hayranlarını şoke etti. Başarılı oyuncu Murat Cemcir "" filmindeki rolü için 20 kilo verdi. 42 yaşındaki Murat Cemcir verdiği kilolar sonrasında adeta bambaşka biri olmuş. Murat Cemcir rol için verdiği kiloları geri alır mı bilinmez ama hayranları onu tanımakta zorlanacağa benziyor. İşte ve sizin için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 29.07.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 14:43
Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

son hali ile şaşırttı! ile birlikte oynadığı dizi ve film projeleriyle popülerliği artan ünlü oyuncu Murat Cemcir yeni projeleri için adeta bambaşka biri oldu. Daha önce de , gibi filmlerdeki hayat verdiği karakterler için farklı hallere bürünen Murat Cemcir bu kez de verdiği kilolarla hayranlarını şoke etti. Başarılı oyuncu Murat Cemcir "" filmindeki rolü için 20 kilo verdi. 42 yaşındaki Murat Cemcir verdiği kilolar sonrasında adeta bambaşka biri olmuş. Murat Cemcir rol için verdiği kiloları geri alır mı bilinmez ama hayranları onu tanımakta zorlanacağa benziyor. İşte ve sizin için derlediğimiz

Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

Şeyda Halis

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

Şeyda Halis

Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

Yeşim Ceren Bozoğlu

Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

Yeşim Ceren Bozoğlu

Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

Cengiz Kurtoğlu

Murat Cemcir değişimi ile şaşırttı! 20 kilo veren Murat Cemcir'i gören tanımakta zorlanıyor...

Cengiz Kurtoğlu

BİZE ULAŞIN