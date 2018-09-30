Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

Hande Erçel ile Melis Sezen'in yakın dost olması ve ikilinin geçtiğimiz sezon aynı dizide rol almasıydı. Şimdilik Instagram'da birbirlerini takip eden Erçel ile Sezen'in aşk dedikodusunun ardından takipleşmeyi bırakıp dostluğu da bitirip bitirmeyecekleri merak konusu oldu..