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mutluluğu Melis Sezen'de buldu

Giriş Tarihi: 30.09.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 18:36
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mutluluğu Melis Sezen'de buldu
Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

, Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu ile bir birlikteliğe başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ayrılan Hande ve Murat hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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mutluluğu Melis Sezen'de buldu
Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

'ın aşk hayatında yine hareketli günler yaşanıyor. Aşk hayatıyla bir türlü gündemden düşemeyen şarkıcı Murat Dalkılıç yeni bir aşkla gündeme geldi.

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mutluluğu Melis Sezen'de buldu
Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı oyuncu sevgilisi 'in yakın arkadaşı olan Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddiası Hande Erçel'i çok kızdıracak.

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mutluluğu Melis Sezen'de buldu
Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

ile aşkı 1 yılı doldurmadan son bulan , mutluluğu birlikte rol aldığı Melis Sezen'de buldu. Erçel, hasta annesine daha çok vakit ayırmak için Dalkılıç'la 10 aylık aşkına son verince popçu da kendini işlerine vermişti.

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mutluluğu Melis Sezen'de buldu
Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

Kamera karşısına geçtiği yeni film çekimleri için gece gündüz çalışan Dalkılıç, iddiaya göre aradığı mutluluğu da sette buldu.

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mutluluğu Melis Sezen'de buldu
Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

ARALARINDA 10 YAŞ VAR

Kendinden 10 yaş küçük oyuncuyla yakınlaşan Dalkılıç'ın bu aşkı şimdilik herkesten sakladığı öğrenildi. Sezen ile yeni bir aşka yelken açan Dalkılıç, iddiaya göre de ilişkiyi sadece yakın dostlarıyla paylaştı..

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mutluluğu Melis Sezen'de buldu
Murat Dalkılıç mutluluğu Melis Sezen'de buldu

ile Melis Sezen'in yakın dost olması ve ikilinin geçtiğimiz sezon aynı dizide rol almasıydı. Şimdilik Instagram'da birbirlerini takip eden Erçel ile Sezen'in aşk dedikodusunun ardından takipleşmeyi bırakıp dostluğu da bitirip bitirmeyecekleri merak konusu oldu..

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