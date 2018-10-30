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  • Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

Müslüm ​Gürses ile 'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

Müslüm filmiyle gündemden düşmeyen , sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşkları ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştır.

Giriş Tarihi: 30.10.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 17:04
Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

İşte ve büyük aşkı 'un kendi sözleriyle aşk,sadakat ve dostluk öyküleri...

Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

"Adana'da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar." - Müslüm Gürses, ünlü olmadan önce de o sıralar oyuncu olan 'a ekranlardan aşıktı.

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Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

Henüz tanışmasalar bile onu filmlerinden seviyor, takip ediyordu. Kendisi daha sıradan bir gençken, ünlü bir film yıldızıydı.

Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

"Kendisini hiç tanımıyordum. 'Ben İnsan Değil miyim' diye bir şarkısı vardı, dinleyip dinleyip ağlıyordum ama sahibini bilmiyordum. Sadece güzel bir şarkı diye dinliyordum."

Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

Muhterem Nur da ile tanışmadan önce şarkılarıyla ve sesiyle tanıştı. Onla tanışmasalarda şarkısı ve sesini dinleyip ağlayacak kadar etkilenmişti.

Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

"Bir kadın tanıdım çok ağlıyordu." - Müslüm Gürses ve 'un aralarındaki yaş farkı 21'di. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur tanıştığında Muhterem Hanım 41 yaşındaydı ve kariyerinin en kötü dönemini yaşıyordu.

Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur'un 30 yıllık unutulmaz aşk hikayesi

Sinema oyuncusu olan çok fazla yeteneği olmamasına rağmen geçinebilmek için şarkıcılık ve dansözlüğe de adım atmıştı. ise kariyerinin en canlı dönemindeydi.

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