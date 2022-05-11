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Haberler Galeri Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 12:48

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!

Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşamış; ayrılığa dayanamayan çift yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapılacak ve iki gün sürecek düğünün son olarak faturası da ortaya çıktı. Sırp basınının iddiasına göre Sandal ile Sütşurup, en özel günleri için kesenin ağzını açtı! İşte Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'ın düğün için harcadıkları rakam...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'u düğün telaşı sardı. 3 Haziran'da Roma'da nikah masasına oturacak olan çift, düğünlerini de 10-12 Haziran'da Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapacak.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde kıyılacak nikahla dünya evine girecek olan çift, düğünleri için hiçbir masraftan kaçınmadı.

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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!

10-12 Haziran'daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonu yapan Musti'nin ödeyeceği fatura da ortaya çıktı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!

Musti'nin eski eşi Emina Jahovic'in memleketi Sırbistan'ın Mondo gazetesi, detaylarla faturayı çıkarttı. Buna göre Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup’un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!

YEMEKLERE 20 BİN EURO

Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende damat Musti de mini bir konser verecek.

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