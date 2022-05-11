Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 12:48

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un düğün faturası belli oldu! En özel gün için kesenin ağzı açıldı!

Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup, geçen aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşamış; ayrılığa dayanamayan çift yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde üç yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Marmaris'teki çok lüks bir otelde yapılacak ve iki gün sürecek düğünün son olarak faturası da ortaya çıktı. Sırp basınının iddiasına göre Sandal ile Sütşurup, en özel günleri için kesenin ağzını açtı! İşte Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'ın düğün için harcadıkları rakam...