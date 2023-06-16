Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup’un sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:51
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
06:56
SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 1. yıl dönümünü kutlayan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber geldi. Nazara geldiler! Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Sandal Muğla'da tatil yapıyordu. Ula 'da turistik gezi için havalanan içinde Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un da olduğu cayrokopter, motor arızasından dolayı düştü. İşte Melis Sütşurup'un ölümden döndüğü kazadan kareler ve pilot ile Melis Sütşurup'un sağlık durumu...