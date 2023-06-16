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Haberler Galeri Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup'un sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 06:56

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup'un sağlık durumu...

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 1. yıl dönümünü kutlayan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çiftinden kötü haber geldi. Nazara geldiler! Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup Sandal Muğla'da tatil yapıyordu. Ula 'da turistik gezi için havalanan içinde Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un da olduğu cayrokopter, motor arızasından dolayı düştü. İşte Melis Sütşurup'un ölümden döndüğü kazadan kareler ve pilot ile Melis Sütşurup'un sağlık durumu...

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup’un sağlık durumu...

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018'de biten ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta bulmuştu.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup’un sağlık durumu...

Ünlü çift evliliklerinin 1. yıl dönümünü Paris'te kutlamıştı.

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Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup’un sağlık durumu...

Son olarak Muğla'da tatilde olan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup talihsiz kaza ile sarsıldı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup’un sağlık durumu...

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz (47) ile ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal (34) yaralandı.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un içinde olduğu cayrokopter düştü! İşte pilot ve Melis Sütşurup’un sağlık durumu...

Saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkiisinde meydana gelen kazada; Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sütşurup Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı.

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