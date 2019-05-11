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  • Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

’ın oğlu ’ı bir de şimdi görün!

'ın oğlu , müzikte şimdiden usta oldu. Annesi de şarkıcı olan 10 yaşındaki Yaman, perküsyonda profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. Mustafa Sandal'ın büyük oğlu Yaman, babasının izinden gidiyor. Oğlunun yılsonu gösterisine giden Musti'nin eski eşi Emina Jahovic, 10 yaşındaki oğlunun gösterisinde çektiği videoları 'da gururla paylaştı. Annesi de şarkıcı olan Yaman, perküsyonda profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. Minik Yaman'ın müzisyenlikteki bu başarısı ise "Boynuz kulağı geçecek gibi duruyor" yorumları yaptırdı.

Giriş Tarihi: 11.05.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 07:52
Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’ı bir de şimdi görün!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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