Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!

EMANET ÇOK AĞIRDIR

-Buradaki emanetin ne olduğunu filmde mi anlayacağız?

Emanet çok ağır bir şeydir. İnsan bazen kendinden önce emanetini savunur. Kendinden vazgeçer emanetten vazgeçmez. Özellikle bizim toplumumuzda. Bu da onu anlatan bir film.

-Senaryo size geldiğinde dikkatinizi en çok ne çekti? Hangi his bu işin olmalıyım dedirtti size?

Hikaye çok güzeldi. Hikayenin güzel olması zaten insanı hemen cezbediyor. Afyon Sultandağı'nda çektik. Valla iyi ki de orada çekmişiz.