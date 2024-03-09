Giriş Tarihi: 09.03.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
16:56
Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!
Yapımcılığını Genç Yapım'ın, yönetmenliğini ise Ali İlhan'ın üstlendiği merakla beklenen "Emanet" filmi 8 Mart'ta vizyona girdi. Senaryosunu Haluk Özenç'in kaleme aldığı film, geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta'nın (Mustafa Üstündağ) ve ailesinin, "Emaneti" korumak pahasına, her şeylerini kaybetmelerini ama bu kaybedişte kendi emanetlerini hatırlatan 24 saati anlatıyor. Vizyon öncesi filmin başrollerinden Mustafa Üstündağ ile bir araya geldik. Filmden ve merak edilenlerinden bahsettik.