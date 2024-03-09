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Haberler Galeri Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 16:56

Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!

Yapımcılığını Genç Yapım'ın, yönetmenliğini ise Ali İlhan'ın üstlendiği merakla beklenen "Emanet" filmi 8 Mart'ta vizyona girdi. Senaryosunu Haluk Özenç'in kaleme aldığı film, geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta'nın (Mustafa Üstündağ) ve ailesinin, "Emaneti" korumak pahasına, her şeylerini kaybetmelerini ama bu kaybedişte kendi emanetlerini hatırlatan 24 saati anlatıyor. Vizyon öncesi filmin başrollerinden Mustafa Üstündağ ile bir araya geldik. Filmden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Emanet filmiyle gündemde olan Üstündağ, "Kendime kendimi emanet etmiştim sonra baktım başarısızım, kendimi kendimden saldım" sözleriyle dikkat çekti. Geçmişe takıldığını belirten oyuncu, "Takılırım ama orada kalırsam mıcıra girerim. Orada kalmanın bir manası olmadığını düşünüyorum" dedi. Baba olduktan sonra yaşadığı farkındalıkları da anlattı, "Bütün evlatların ne kadar kıymetli olduğunu öğrendim, ben de bir evlat olarak kıymetliymişim onu öğrendim" ifadelerini kullandı. İşte röportajın tüm detayları…

Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!

-"Emanet" filmi vizyona giriyor. Neler hissediyorsunuz?

Heyecanlıyım tabii. Filmi seyredeceğiz. Onun verdiği bir heyecan var. O heyecanı bastırmaya çalışıyoruz.

-"Emanet" olan ne, neyi anlatıyor bize bu film?

Aslında özel harekat polisi bir babanın mesleğini gizleyip evlatlarına söylememesi, sonrasında bir emanet için yaşadıkları… İnsan kendi emanetine sahip çıkamıyor bazen ama bir dostunun emanetine sahip çıkmak için her şeyi yapabiliyor. Onu anlatan bir film.

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Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!

EMANET ÇOK AĞIRDIR

-Buradaki emanetin ne olduğunu filmde mi anlayacağız?

Emanet çok ağır bir şeydir. İnsan bazen kendinden önce emanetini savunur. Kendinden vazgeçer emanetten vazgeçmez. Özellikle bizim toplumumuzda. Bu da onu anlatan bir film.

-Senaryo size geldiğinde dikkatinizi en çok ne çekti? Hangi his bu işin olmalıyım dedirtti size?

Hikaye çok güzeldi. Hikayenin güzel olması zaten insanı hemen cezbediyor. Afyon Sultandağı'nda çektik. Valla iyi ki de orada çekmişiz.

Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!

-Neden?

Çünkü Afyon halkına çok teşekkür ederim. Sultandağı belediyesine çok teşekkür ederim. Yardımcı oldular çok. Biz İstanbul'da film/dizi çektiğimiz için zorluklarını biliyoruz, orada arabalar geçerken duruyorlardı mesela "aman işiniz bozulmasın" falan diye. Yakışıklı bir hareket.

Mustafa Üstündağ’dan dikkat çeken sözler: Kendimi kendime emanet ettim, başarısız oldum!

-Aksiyon dolu sahneler var fragmandan anladığımız kadarıyla. Nasıl hazırlandınız? Sizi zorlayan bir rol müydü, zorlandığınız bir sahne oldu mu?

Beni zorlayan bir sahne olmadı. Kendi mesleğimle alakalı konuşayım, bir şeye başlarken sürekli zorlanıyoruz. Hayatta da böyledir düşünün, bir şeye ilk başlarken zorlanırız ama sonrasında süreç akar ve kendi kendine yolunu bulur. Ben öyle düşünüyorum. 5-6 oyuncuyla beraber işi bitirdik. 24 saatte geçiyor film, iki mekan.

-Ekibin ve mekanın az olması bir oyuncu için avantaj mı, dezavantaj mı?

Şöyle zor; ne kadar fazla rol karakter olursa yük o kadar bölünüyor. Ne kadar fazla mekan olursa seyircinin algısını sürekli başka mekanlarla değiştirebiliyorsunuz ama iki mekan az oyuncu olunca performansa biraz daha fazla yüklenmek gerekiyor.

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