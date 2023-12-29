Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Çok iyiyim. Çok iyi gidiyor. "Mutfak Bahane"de ikinci sezona başladık. Reytinglerimiz güzel, program çekimleri çok eğlenceli geçiyor. Konuklar almaya başladık, bolca yemek var, sohbet var, heyecan var yani baya güzel gidiyor.

-Almanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hayat hikayesi. Nasıl başladı senin yolculuğun?

Annem ve babam 70'li yıllarda gitmişler Almanya'ya. Oturduğumuz binadan dolayı çok farklı kültürlerle büyüdüm ben. Bizim böyle iç avlusu olan bir evimiz vardı. Annem Türk, üst komşumuz Alman, onun karşısı Yunan, İspanyol, İtalyan… Ve bütün bu kadınlar bu orta avluda otururlardı. Ben de aralarında tek küçük çocuk olarak böyle cici kız gibi yanlarında otururdum. Biraz onlar tarafından ilgiyle şımartıldım. Güzel bir çocukluktu.

20 YAŞIMA KADAR 20 MESLEK DEĞİŞTİRDİM

-Meslek seçimine o yaşlarda mı karar verdin?

Hayır. Ben ikizler burcuyum, çok kararsızım, çok değişkenim. 20 yaşıma kadar belki 20 meslek değiştirmişimdir (gülüyor).

-İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okuyorsun. Bundan önce başka bir girişimin oldu mu?

Evet. Aslında benim bir sunuculuk girişimim var. Almanya'dayken büyük bir müzik kanalının seçmeleri vardı. Ben oraya başvurdum, kabul edildim. Son birkaç kişi arasında kaldığımda annem "Hayır" dedi.