Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 14:08

Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!

Almanya'da doğdu büyüdü, 1 yıllığına geldiği Türkiye'den kopamadı. Kuzeninin yarışmacı olmak için gittiği "Var Mısın Yok Musun" yarışmasında dikkatleri üzerine çekince bir anda programa dahil oldu. Ekran önü kariyerinde pek çok alanda boy gösterdi; oyunculuğun yanı sıra spor, dans, gezi ve yemek programlarında sunuculuk yaptı. Şimdilerde "Mutfak Bahane" programıyla dikkatleri üzerine çekiyor… Oyuncu ve sunucu Derya Taşbaşı, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programıma konuk oldu. Hayat hikayesinden programda yaşadıklarına, merak edilenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!

Mutfak Bahane'nin güzel sunucusu Derya Taşbaşı, Yasemin Döngel'e dikkat çeken itiraflarda bulundu. "20 yaşıma kadar belki 20 meslek değiştirmişimdir" diyen Taşbaşı, "En keyif aldığım iş şu an kesinlikle 'Mutfak Bahane' programı" ifadelerini kullandı. Programdaki her duygunun gerçek olduğunu dile getiren ünlü sunucu, "Ben orada yalandan gözyaşı dökmüyorum, dökmek de istemiyorum" dedi. Programa ilk başladığında gelen yarışmacıların bazılarının hayat hikayelerine çok üzüldüğünü de belirten Taşbaşı, "O süreci zor atlattım, hatta psikolojik destek bile aldım" itirafında bulundu. İşte röportajın tüm detayları…

Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Çok iyiyim. Çok iyi gidiyor. "Mutfak Bahane"de ikinci sezona başladık. Reytinglerimiz güzel, program çekimleri çok eğlenceli geçiyor. Konuklar almaya başladık, bolca yemek var, sohbet var, heyecan var yani baya güzel gidiyor.

-Almanya'dan Türkiye'ye uzanan bir hayat hikayesi. Nasıl başladı senin yolculuğun?

Annem ve babam 70'li yıllarda gitmişler Almanya'ya. Oturduğumuz binadan dolayı çok farklı kültürlerle büyüdüm ben. Bizim böyle iç avlusu olan bir evimiz vardı. Annem Türk, üst komşumuz Alman, onun karşısı Yunan, İspanyol, İtalyan… Ve bütün bu kadınlar bu orta avluda otururlardı. Ben de aralarında tek küçük çocuk olarak böyle cici kız gibi yanlarında otururdum. Biraz onlar tarafından ilgiyle şımartıldım. Güzel bir çocukluktu.

20 YAŞIMA KADAR 20 MESLEK DEĞİŞTİRDİM

-Meslek seçimine o yaşlarda mı karar verdin?

Hayır. Ben ikizler burcuyum, çok kararsızım, çok değişkenim. 20 yaşıma kadar belki 20 meslek değiştirmişimdir (gülüyor).

-İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okuyorsun. Bundan önce başka bir girişimin oldu mu?

Evet. Aslında benim bir sunuculuk girişimim var. Almanya'dayken büyük bir müzik kanalının seçmeleri vardı. Ben oraya başvurdum, kabul edildim. Son birkaç kişi arasında kaldığımda annem "Hayır" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!

1 YILLIĞINA GELDİM, TÜRKİYE'DEN KOPAMADIM

-Neden?

Annem çok despot ve çok kuralcı bir kadın. Ve uygun görmedi o dönem, "Biz seni orada görmek istemiyoruz" dedi. O yüzden orada onu ben askıya aldım ama aklımda da hep vardı. Sonrasında ben bir Avrupa Birliği projesinde çalışmak için ilk Türkiye'ye geldim. Niyetim sadece 1 yıl kalmaktı. Türkiye'yi o zaman macera olarak gördüm, buraya geldim. Anneannemle beraber yaşıyordum. O 1 yılın sonunda burayı o kadar çok sevdim ki… Çalıştığım vakıf da beni sevince 1 yıl daha teklif ettiler. Sonra bir Almanya'ya gittim geldim yine buradan bir iş teklifi geldi. Git gel derken artık dedim ki, "Kopamıyorum buradan, hadi üniversiteyi de bari burada okuyayım." Yine üniversite tercihim biraz daha annemin yönlendirmesiydi. Tercih yaparken, "Anne konservatuvara gitmek istiyorum" diyorum, "Hayır." "Anne resim okumak istiyorum" diyorum, "Hayır." İşte "Git mühendislik oku, tıp oku" filan derken Endüstri Ürünleri Tasarımı okudum ve hiç o işi yapmadım. Zaten üniversite okurken de ilk televizyon kariyerim başladı.

-"Var Mısın Yok Musun" değil mi?

Evet. İlk televizyona çıkışım "Var Mısın Yok Musun" programıydı, yarışmacı olarak katıldım. Sonrasında "Recep İvedik 2"de oynadım.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!

ACUN ILICALI BENİ SEYİRCİLERİN ARASINDAN FARK ETTİ

-"Var Mısın Yok Musun" programına nasıl dahil oldun?

Oraya kuzenim başvurmuştu yarışmacı olarak, ben de ona eşlik ettim. Yarışmada seyircilerin arasında otururken Acun Bey (Ilıcalı) beni arka gözüyle, (arkasında gözü var herhalde) orada görmüş. Program bittiğinde de birini yanıma yolladı ve sorular işte "Katılmak ister misin?" diye. Ben de tabii ki "Evet" dedim çünkü o dönemin en çok reyting alan yarışma programıydı. Programa katıldım, 1,5 ay kaldım orada. O dönem için tatlı da bir rakam kazandım.

-Ne kadardı?

14 bin TL. Öğrenci halimle çok iyiydi. "Var Mısın Yok Musun"dan sonra "Ben okula dönüyorum" dedim. Bu işlerle hiç alakam yok. Ama ondan sonra bir tane menajer kadınla tanıştım. Recep İvedik'te oynamamı sağladı. Sonra yine dedim, "Derya bir dur. Burada senin önceliğinin okul olması gerekiyor." Ama bu işleri de sevdiğim için yanı sıra çalışayım diyorum. Seslendirme yapmaya başladım. Birol Güven'in stüdyosuna gidip geliyordum. Bir gün orada Birol Güven beni bahçede köpekle oynarken görüyor. Sonra yanıma geliyor "Sen kimsin?" diyerek. "Ben burada seslendirme yapıyorum" filan diyorum. "E gel seni bizim diziye alalım" diyor.

Mutfak Bahane’nin sunucusu Derya Taşbaşı anlattı: Bizim programdaki her şey gerçek!

-Hangi dizi var o dönem?

"Arka Sıradakiler." Öyle de Arka Sıradakiler'e girmiş oluyorum. Aslında ünlü olmak, oyuncu olmak gibi bir niyetim yoktu ama seviyorum da yani. Sahnede olmayı seviyorum, konuşmayı seviyorum, kameraları seviyorum ama çok da hırslı değilim aslında. Arka Sıradakiler'den sonra da sunuculuk teklif edilince oradan devam ettim.

-Oyunculuk içinde ukde kalmadı mı?

Ay çok kaldı hem de. Ara ara yapabildikçe yine dizilerde oynadım.

-Son olarak bir "Kırmızı Oda" macerası var. Nasıldı o proje?

Güzel bir hikayeydi, güzel bir karakterdi. Güzel oyuncularla oynadım. Keyifliydi benim için kesinlikle.

-Sonra sunuculuk… Nasıl oldu ilk program?

Hafta içi her gün spor branşları tanıtan bir program yapıyordum. 3 yıl gitti neredeyse, 20'lü yaşlarımın ortasında çok keyifliydi. Edirne'den Ardahan'a bütün Türkiye'yi geziyorum.

-Bir de gezi programı var…

Evet. Sonrasında gezi programı da var. Hep aktüel programlar, elimde mikrofon her yeri gezdim. Halk oyunlarıyla ilgili bir program yaptım. Gezi programında 48 ülkeye gittim.

-Gerçekten göründüğü kadar keyifli mi gezi programı sunmak?

Bir yere kadar keyifli. Bir süreyi doldurman gerekiyor, bir sorumluluğun var. Bir konu var, bir konuk var. Oraya keyfi gitmiyorsun. Bir sürü aksilikle karşılaşabiliyorsun.

SON DAKİKA