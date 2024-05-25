Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
11:06
40 yaşındaki Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...
Haziran Gecesi, Candan Öte, Doktorlar, Kördüğüm, EDHO gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Naz Elmas hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 2014-2015 yılları arasında Emre Kıramer'le evli kalan ve Naz Elmas, ikinci evliliğini 2019 yılında kendisinden 17 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile yapmıştı. Elmas ile Özmandıracı, iki sene önce evliliklerini noktalamıştı. Zaman zaman sosyal medyada "Photoshop'lu fotoğraflarıyla konuşulan Naz Elmas, şimdi de kardeşiyle gündeme geldi. Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?