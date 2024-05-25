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Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:06

40 yaşındaki Naz Elmas'ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...

Haziran Gecesi, Candan Öte, Doktorlar, Kördüğüm, EDHO gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Naz Elmas hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. 2014-2015 yılları arasında Emre Kıramer'le evli kalan ve Naz Elmas, ikinci evliliğini 2019 yılında kendisinden 17 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile yapmıştı. Elmas ile Özmandıracı, iki sene önce evliliklerini noktalamıştı. Zaman zaman sosyal medyada "Photoshop'lu fotoğraflarıyla konuşulan Naz Elmas, şimdi de kardeşiyle gündeme geldi. Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

40 yaşındaki Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...

Haziran Gecesi, Candan Öte, Doktorlar, EDHO gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Naz Elmas, yıllar içerisinde geçirdiği değişimle adından söz ettiriyor.

40 yaşındaki Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...

Ünlü oyuncu, kendisinden 17 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019 tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün töreniyle hayatını birleştirmişti.

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40 yaşındaki Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...

Ancak ünlü çift, evliliklerini yütütemedi ve 2022 yılında tek celsede boşandı.

40 yaşındaki Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...

Zaman zaman sosyal medyada "Photoshop'lu fotoğraflarıyla konuşulan Naz Elmas, şimdi de kardeşiyle gündeme geldi.

40 yaşındaki Naz Elmas’ın kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Bir dönem araları bozuktu...

Bir döneme damga vuran Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

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