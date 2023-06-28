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Haberler Galeri Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! "Biz yaptırınca fakir derler"
Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:08

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! "Biz yaptırınca fakir derler"

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti müjdeli haberi vermişti. Sosyetik çift, şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nazlı Sabancı, eşinin doğum günü için özel yaptırdığı dondurmalı pastayla kutlama yaptı. Nazlı Sabancı'nın yaptırdığı pastayı görenler "Biz yaptırınca fakir derler ama onlar yapınca elit oluyor" yorumunu yaptı.

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! Biz yaptırınca fakir derler

Uzun birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de nikah masasına taşıyan sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle düğün yapmışlardı.

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! Biz yaptırınca fakir derler

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti.

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Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! Biz yaptırınca fakir derler

Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! Biz yaptırınca fakir derler

Sabancı ailesi şimdilerde ailelerini genişletecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı’nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! Biz yaptırınca fakir derler

Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı. Nazlı Sabancı, eşinin doğum günü için özel yaptırdığı çubuklu dondurmalardan oluşan pastayla kutlama yaptı.

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