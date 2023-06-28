Giriş Tarihi: 28.06.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 09:08

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladı! Seçtiği pasta sosyal medyanın diline düştü! "Biz yaptırınca fakir derler"

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti müjdeli haberi vermişti. Sosyetik çift, şimdilerde kız bebek heyecanı yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nazlı Sabancı, eşinin doğum günü için özel yaptırdığı dondurmalı pastayla kutlama yaptı. Nazlı Sabancı'nın yaptırdığı pastayı görenler "Biz yaptırınca fakir derler ama onlar yapınca elit oluyor" yorumunu yaptı.