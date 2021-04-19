Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen ayna pozu ile Instagram'ı salladı! Cansız manken sandım benmişim ayol

Ünlü şarkıcı Gülşen'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu ev halini paylaşan Gülşen'den şimdi de ayna pozu geldi. Gülşen kıyafet denerken çektiği pozu ile Instagram'ı salladı. Gülşen'in "Cansız manken sandım benmişim ayol" notunu düştüğü ayna pozuna "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı... İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Gülşen'in ayna pozu...