Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen ayna pozu ile Instagram'ı salladı! "Cansız manken sandım benmişim ayol"
Giriş Tarihi: 19.04.2021 06:42 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 06:47

Ne yaptın ? ile 'ı salladı! "Cansız manken sandım benmişim ayol"

Ünlü şarkıcı 'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan Gülşen cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde mini şortlu ev halini paylaşan Gülşen'den şimdi de geldi. Gülşen kıyafet denerken çektiği pozu ile 'ı salladı. Gülşen'in "Cansız manken sandım benmişim ayol" notunu düştüğü ayna pozuna "Ne yaptın Gülşen" yorumları yağdı... İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken ...

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen ayna pozu ile Instagram'ı salladı! Cansız manken sandım benmişim ayol

Ünlü şarkıcı 'den olay yaratan yeni poz geldi. Gülşen, 2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen ayna pozu ile Instagram'ı salladı! Cansız manken sandım benmişim ayol

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren ve , 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen ayna pozu ile Instagram'ı salladı! Cansız manken sandım benmişim ayol

Karantina döneminde sosyal medyaya iyice alışan cüretkar paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen ayna pozu ile Instagram'ı salladı! Cansız manken sandım benmişim ayol

Geçtiğimiz günlerde mini şortlu ev halini paylaşan 'den şimdi de geldi.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen ayna pozu ile Instagram'ı salladı! Cansız manken sandım benmişim ayol

İşte aşırı zayıflığıyla dikkat çeken 'in ...

SON DAKİKA