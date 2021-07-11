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Haberler Galeri Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! Yaza damga vurdu!
Giriş Tarihi: 11.07.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 09:55

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! Yaza damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in sahne kıyafeti olay yarattı. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti ise çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! Yaza damga vurdu!

Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in sahneye kıyafeti ise çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! Yaza damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Ancak şarkıcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.

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Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! Yaza damga vurdu!

Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! Yaza damga vurdu!

Sosyal medya kullanıcıları Gülşen için "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumlarını yaptı.

Ne yaptın Gülşen? Şarkıcı Gülşen siyah transparan pantolonuyla sosyal medyayı çalkaladı! Yaza damga vurdu!

Pantolonun altına siyah bir iç çamaşırı giyen Gülşen'in tarzı Erol Köse'yi de rahatsız etti.

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