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Haberler Galeri Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir
Giriş Tarihi: 07.02.2025 22:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:07

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir

Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti de dün açıklandı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, vasiyeti kabul etmediğini söyleyerek sosyal medyadan ateş püskürdü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, mal varlığına kayyum talebinde bulundu. Öte yandan Tuğçe Tayfur'dan miras kavgasıyla ilgili yeni bir paylaşım daha geldi.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir

Sevilen sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle milyonları yasa boğan ünlü sanatçı, 4 Ocak'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir

Ünlü sanatçının dün vasiyeti açıklandı. Efsane sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı, vasiyeti açıklayan kişi oldu.

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Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir

VASİYETİ AÇIKLANDI: GURUR DUYUYORUZ

Açıklamada, "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir

SİTEM DOLU SÖZLER

Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti. Ardından Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sitem dolu sözlerle dikkat çekti.

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir

FLAŞ HAMLE!

Bugün ise flaş bir hamle geldi.

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