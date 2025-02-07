Giriş Tarihi: 07.02.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
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Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgasını körükleyecek sözler: Azgınlık bedel ödetir
Arabeskin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur'un vasiyeti de dün açıklandı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, vasiyeti kabul etmediğini söyleyerek sosyal medyadan ateş püskürdü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, mal varlığına kayyum talebinde bulundu. Öte yandan Tuğçe Tayfur'dan miras kavgasıyla ilgili yeni bir paylaşım daha geldi.