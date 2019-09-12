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  • Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

’nin 'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

İnşaatçı 'nin eşi 'da paylaştığı bir fotoğrafıyla en pahalı saati kullanan ünlüler arasında olduğunu da ilan etti

Giriş Tarihi: 12.09.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 16:16
Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

Orhan-Müzeyyen Keçeli'nin oğlu, , 2003'te Ali Şen'in kızı Suzan Şen'den boşanmıştı.

Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

2013'te model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamıştı.Sevgililer 31 Mart 2017'de 'nin İstinye'deki evinde evlenmişti.

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Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

Posta'nın haberine göre; Çift, 6 Mayıs 2017'de de İtalya Venedik'teki San Clemente Adası'nda bulunan Kempinski Otel'de muhteşem bir düğün yapmıştı.

Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

ve çifti geçen 8 Temmuz'da da oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı.

Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

eşine doğum hediyesi olarak dünyaca ünlü bir İsviçre markasına ait, 350 bin TL değerinde bir saat hediye etmiş.

Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

bu saati oğulları Yaman'ın doğumundan kısa bir süre önce eşi Gamze Hanım'a hediye etmiş. Fotoğrafta görünen saat Nedim Keçeli'nin hediye ettiği saat.

Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı
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