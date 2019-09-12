Nedim Keçeli’nin Gamze Keçeli'ye aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı

İnşaatçı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafıyla en pahalı saati kullanan ünlüler arasında olduğunu da ilan etti Orhan-Müzeyyen Keçeli'nin oğlu, Nedim Keçeli, 2003'te Ali Şen'in kızı Suzan Şen'den boşanmıştı. 2013'te model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamıştı.Sevgililer 31 Mart 2017'de Nedim Keçeli'nin İstinye'deki evinde evlenmişti. Posta'nın haberine göre; Çift, 6 Mayıs 2017'de de İtalya Venedik'teki San Clemente Adası'nda bulunan Kempinski Otel'de muhteşem bir düğün yapmıştı. Gamze Keçeli ve Nedim Keçeli çifti geçen 8 Temmuz'da da oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı. Nedim Keçeli eşine doğum hediyesi olarak dünyaca ünlü bir İsviçre markasına ait, 350 bin TL değerinde bir saat hediye etmiş. Nedim Keçeli bu saati oğulları Yaman'ın doğumundan kısa bir süre önce eşi Gamze Hanım'a hediye etmiş. Fotoğrafta görünen saat Nedim Keçeli'nin hediye ettiği saat.