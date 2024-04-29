Giriş Tarihi: 29.04.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
18:41
Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!
Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Nefise Karatay, paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Doğum gününü bugün ailesiyle kutlayan ünlü sunucunun kızıyla pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran kızıyla o pozu!