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Haberler Galeri Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 18:41

Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin 2015'te kızları Maya'yı dünyaya geldi. Sosyal medyayı sık kullanan Nefise Karatay, paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Doğum gününü bugün ailesiyle kutlayan ünlü sunucunun kızıyla pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran kızıyla o pozu!

Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!

Eski manken, sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!

KIZI 8 YAŞINDA!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

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Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!

DOĞUM GÜNÜNDEN KARELERE BEĞENİ YAĞDI

Doğum gününü bugün ailesiyle kutlayan ünlü sunucunun kızıyla pozuna yorum ve beğeni yağdı.

Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!

"ANNESİNİN KOPYASI…"

Takipçiler, anne- kızın fotoğrafına "annesinin kopyası", "gözlerini annesinden almış" gibi yorumlarda bulundu.

Nefise Karatay doğum gününü kutladı! Nefise Karatay’ın kızıyla pozuna beğeni yağdı: Annesinin kopyası!

İşte Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran kızıyla o pozu!

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