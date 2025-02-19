Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
22:19
Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşıdı. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Jan Asya ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Özay, bugün karı fırsat bilip kızı Jan Asya'yı da alarak kartopu oynadı. Ünlü oyuncu o anları da sosyal medyada paylaştı.