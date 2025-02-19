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Haberler Galeri Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:19 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:19

Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında nikah masasına taşıdı. Barış Arduç ve Gupse Özay'ın bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Jan Asya ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Özay, bugün karı fırsat bilip kızı Jan Asya'yı da alarak kartopu oynadı. Ünlü oyuncu o anları da sosyal medyada paylaştı.

Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!

Gupse Özay ve Barış Ardunç, aynı film de rol arkadaşı olup, 6 yıl ilişki yaşadıktan sonra mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!

Kameralardan uzak bir yaşam süren çiftin, 2022 yılında ise biricik kızları Jan Asya dünyaya gelmişti.

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Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!

Aile yaşantılarıyla oldukça beğenilen ünlü çiftin 2 yaşındaki kızları da gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!

Son olarak gazetecilere takılan Gupse Özay, kızıyla birlikte görüntülendi. Jan Asya'nın gittikçe annesine benzemesi dikkatlerden kaçmıyor.

Neşelerine diyecek yok! Gupse Özay 2 yaşındaki minik kızı Jan Asya’yla kartopu oynadı!

KARI FIRSAT BİLİP MİNİK KIZIYLA OYUNLAR OYNADI

Ünlü oyuncu Gupse Özay, yağan karı fırsat bilerek kızı Jan Asya'yı da alarak dışarı çıktı ve minik kızıyla oyunlar oynadı.

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