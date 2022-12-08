Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’

Yapımcı Mustafa Uslu ise Neşet Ertaş'ın Erol Parlak'a hayatını yazması için izin verdiği röportajı ve aralarındaki güçlü bağı anlatan kayıtları mahkemeye sunmuştu. Üst mahkeme itiraz üzerine bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağını belirterek, ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı.