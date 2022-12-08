Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
15:03
Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’
ürk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle ünlü Ertaş'ın eşi ve çocuklarının yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı dava görüldü. Neşet Ertaş'ın oğlu ve kızlarının katıldığı duruşma çıkında ailenin avukatı filmin para kazanma amaçlı oluğunu belirterek ''Neşet Ertaş, 40 kiloya düşmüşken dördüncü evre kanser hastasıyken kitap için evine gelinip alınmış bir imza var. Doktor raporu olmadan 74 yaşındaki kanser hastasından alınmış bir imza. Kitaba dayalı film çekiyoruz diyenler aslında temelden dayanıksız kalacaklar'' açıklamasında bulundu.