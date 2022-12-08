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Haberler Galeri Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:03

Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’

ürk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle ünlü Ertaş'ın eşi ve çocuklarının yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı dava görüldü. Neşet Ertaş'ın oğlu ve kızlarının katıldığı duruşma çıkında ailenin avukatı filmin para kazanma amaçlı oluğunu belirterek ''Neşet Ertaş, 40 kiloya düşmüşken dördüncü evre kanser hastasıyken kitap için evine gelinip alınmış bir imza var. Doktor raporu olmadan 74 yaşındaki kanser hastasından alınmış bir imza. Kitaba dayalı film çekiyoruz diyenler aslında temelden dayanıksız kalacaklar'' açıklamasında bulundu.

DENİZ YUSUFOĞLU
Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’

Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan filmin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle ünlü Ertaş'ın eşi ve çocuklarının yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı dava görülmeye devam etti.

Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde 'Kişilik haklarına saldırının önlenmesi' konulu davanın bugünkü duruşmasına davalı Mustafa Uslu katılmazken, Neşet Ertaş'ın çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş avukatlarıyla katıldı.

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Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’

''FİLMİ KİTAPTAN UYARLADIM'' İDDİASI
Ertaş'ın çocukları filmin vizyona girmemesi içinde ihtiyati tedbir kararı istemişti. Neşet Ertaş'ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. Yapımcı Mustafa Uslu ünlü ozanın hayat hikayesini anlatan filmini, Erol Parlak'ın yazdığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabından uyarladığını iddia etmişti.

Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’

AİLE MAHKEMEYE BAŞVURDU
Ertaş'ın eşi ve çocukları yazar Erol Parlak'ın karşı karşıya gelmiş, Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli sinema filmiyle ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı.

Evlatları Neşet Ertaş için hukuk mücadelesi veriyor! ’’Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken alınmış bir imza’’

Yapımcı Mustafa Uslu ise Neşet Ertaş'ın Erol Parlak'a hayatını yazması için izin verdiği röportajı ve aralarındaki güçlü bağı anlatan kayıtları mahkemeye sunmuştu. Üst mahkeme itiraz üzerine bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağını belirterek, ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştı.

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