Neşet Ertaş’sız 12 yıl! Bozkırın Tezenesi ölüm yıl dönümünde anılıyor

Onun kendilerine bıraktığı en büyük mirasın öğrettikleri, saygı, sevgi, hoşgörü, Anadolu'nun kültürü olduğunu vurgulayan Ertaş, "Biz buraya senede 2-3 kere gelebiliyoruz, devlet büyüklerimiz de her zaman yanımızda ama halkımız, tüm sene boyunca her zaman buradalar, dualarını eksik etmiyorlar. Atalarımızın bıraktığı güzel duygular, bizim görevimiz de bunu bizden sonraki nesillere aktarmak. Gelen herkese saygılarımı sunuyorum ailemiz adına." dedi.

Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel, Ertaş'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Vefat ile insanlar zamanla unutulur, gider. Ama vefatından sonra gittikçe büyüyen, çoğalan, eserleriyle gönüllerdeki yerini daha da güçlendiren, dünyada hak ettiği değeri daha iyi anlaşılan bir büyük ustanın kabri başındayız. Bu anlamlı günde ziyaret eden herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.