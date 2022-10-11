Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Kariyerine 'Yaprak Dökümü' dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide 'Nare' karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu.