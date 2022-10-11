Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
09:37
Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu
İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Son olarak Neslihan Atagül'den yeni pozlar geldi. Atagül bornozlu kareleriyle, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte Neslihan Atagül'ün yeni paylaşımları...