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Haberler Galeri Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu
Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:37

Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Son olarak Neslihan Atagül'den yeni pozlar geldi. Atagül bornozlu kareleriyle, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte Neslihan Atagül'ün yeni paylaşımları...

Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Kariyerine 'Yaprak Dökümü' dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide 'Nare' karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu.

Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

2016 yılında hayatını Kadir Doğulu ile birleştiren Atagül, mutlu evliliğiyle parmakla gösteriliyor.

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Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Neslihan Atagül, şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde boy gösteriyor.

Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Instagram'da 13.5 milyon takipçisi bulunan Neslihan Atagül, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Neslihan Atagül’ün bornozlu pozları ilgi odağı oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Duru güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Atagül, Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı.

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