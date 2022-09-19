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Haberler Galeri Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! 'Her mevsimi yaza dönüştürenler'
Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 14:22

Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! 'Her mevsimi yaza dönüştürenler'

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Son olarak Neslihan Atagül'den havuz pozları geldi. Atagül havuz başında çekilen kareleriyle, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! ’Her mevsimi yaza dönüştürenler’

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı. Atagül havuz başında çekilen kareleriyle, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! ’Her mevsimi yaza dönüştürenler’

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Atagül, son olarak 13.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı.

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Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! ’Her mevsimi yaza dönüştürenler’

Kot şortu ve örgü büstiyeriyle kamera karşısına geçen ünlü ismin peş peşe yayınladığı pozları, 700 binden fazla beğeni ve 10 binden fazla yorum aldı.

Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! ’Her mevsimi yaza dönüştürenler’

Takipçileri, başarılı oyuncunun havuz başında çekilen, "Her mevsimi yaza dönüştürenler" notunu yazdığı gönderisine; "Sen her mevsim çok güzelsin", "Ne kadar zarifsin" ve "İçindeki çocuk, yaşam enerjin, samimiyetin yok olmasın inşallah" gibi yorumlar yaptı.

Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! ’Her mevsimi yaza dönüştürenler’

"YAŞIYORUM BU HAYATI"

Öte yandan; Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki kuaförüne girerken objektiflere yansımıştı.

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