Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! ’Her mevsimi yaza dönüştürenler’

Takipçileri, başarılı oyuncunun havuz başında çekilen, "Her mevsimi yaza dönüştürenler" notunu yazdığı gönderisine; "Sen her mevsim çok güzelsin", "Ne kadar zarifsin" ve "İçindeki çocuk, yaşam enerjin, samimiyetin yok olmasın inşallah" gibi yorumlar yaptı.