Giriş Tarihi: 19.09.2022 14:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
14:22
Neslihan Atagül’ün havuz başı pozları yaktı geçti! 'Her mevsimi yaza dönüştürenler'
İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Son olarak Neslihan Atagül'den havuz pozları geldi. Atagül havuz başında çekilen kareleriyle, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.