Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çiftinden oğulları Emir Aras'a 5. yaş sürprizi!

ile çiftinden oğulları 'a 5. yaş sürprizi!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın oğulları 5 yaşına bastı. Alara adında bir de kızları olan çift oğulları Emir Aras'ın doğum gününü özel bir parti ile kutladılar. Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabından oğlu Emir Aras'ın 5. yaş gününden kareler paylaştı ve duygusal bir de not düştü...

Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 12:09
Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çiftinden oğulları Emir Aras'a 5. yaş sürprizi!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninde boy gösteren ünlü çiftten yeni kutlama fotoğrafları geldi.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çiftinden oğulları Emir Aras'a 5. yaş sürprizi!

Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift ile 'ın oğulları 5 yaşına bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çiftinden oğulları Emir Aras'a 5. yaş sürprizi!

Alara adında bir de kızları olan çift oğulları 'ın doğum gününü özel bir parti ile kutladılar.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çiftinden oğulları Emir Aras'a 5. yaş sürprizi!

'ın eşi sosyal medya hesabından oğlu 'ın 5. yaş gününden kareler paylaştı ve duygusal bir de not düştü...

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çiftinden oğulları Emir Aras'a 5. yaş sürprizi!

Neslilşah Alkoçlar oğlunun paylaşırken şu notu düştü:

"Ben sana koşmayı, durmayı, susmayı... Konuşmayı, kazanmayı, kutlamayı... Bırakmayı, anlamayı, ağlamayı... En önemlisi de, tüm kalbinle sevip saymayı öğreteceğim...Canım oğlum"

SON DAKİKA