Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın oğulları Emir Aras 5 yaşına bastı. Alara adında bir de kızları olan çift oğulları Emir Aras'ın doğum gününü özel bir parti ile kutladılar. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar sosyal medya hesabından oğlu Emir Aras'ın 5. yaş gününden kareler paylaştı ve duygusal bir de not düştü...