Nesrin Cavadzade’nin ’11 milyonluk saat’ iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

"YAZILANLAR DOĞRU DEĞİL"

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Cavadzade, Bodrum'da çekilen fotoğraflarındaki 11 milyon TL'lik saat takması iddiaları üzerine "Öyle bir fiyat olur mu? Tabii ki de yazılanlar doğru değil. Öyle bir fiyat olsa kapıma vergi memurları dayanırdı." diyerek tatlı bir sitemde bulundu.