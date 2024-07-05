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Haberler Galeri Nesrin Cavadzade'nin '11 milyonluk saat' iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 09:35

Nesrin Cavadzade'nin '11 milyonluk saat' iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi projelerde rol alan geçen Nesrin Cavadzade, tatilde şov yapmıştı.Bodrum tatilinden basına yansıyan fotoğraflarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncu, plajda taktığı saatle gündeme gelmesi hakkında ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar...

Nesrin Cavadzade’nin ’11 milyonluk saat’ iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda yer alan Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu sezonu açtı.

Nesrin Cavadzade’nin ’11 milyonluk saat’ iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Nesrin Cavadzade, yeni sezon öncesi enerji depolamak için soluğu tatilde aldı. 41 yaşındaki güzel, geçtiğimiz hafta Muğla Göcek'te konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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Nesrin Cavadzade’nin ’11 milyonluk saat’ iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

SAAT DİKKAT ÇEKTİ

Sabah 07.00 sularında iskeleye gelen ünlü oyuncu, bir süre manzarayı izledi. Daha sonra locaya geçen Cavadzade, şezlongta uzanarak dinlendi ve kitap okudu. Ünlü ismin bu sırada çekilen fotoğraflarında kolundaki saat dikkat çekti.

Nesrin Cavadzade’nin ’11 milyonluk saat’ iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

11 MİLYON TL!

Milliyet'in haberine göre; Göcek tatilinde beyaz bikinisiyle görüntülenen ve fit haliyle gençlere taş çıkartan ismin kolundaki saatin 11 milyon TL olduğu iddia edildi.

Nesrin Cavadzade’nin ’11 milyonluk saat’ iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

"YAZILANLAR DOĞRU DEĞİL"

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Cavadzade, Bodrum'da çekilen fotoğraflarındaki 11 milyon TL'lik saat takması iddiaları üzerine "Öyle bir fiyat olur mu? Tabii ki de yazılanlar doğru değil. Öyle bir fiyat olsa kapıma vergi memurları dayanırdı." diyerek tatlı bir sitemde bulundu.

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