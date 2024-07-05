Giriş Tarihi: 05.07.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
09:35
Nesrin Cavadzade'nin '11 milyonluk saat' iddiası gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı!
'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Üç Kuruş' gibi projelerde rol alan geçen Nesrin Cavadzade, tatilde şov yapmıştı.Bodrum tatilinden basına yansıyan fotoğraflarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncu, plajda taktığı saatle gündeme gelmesi hakkında ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar...