Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:10
Nez gitti eski eş ile yeni kare geldi! Oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın şarkıcı Nez ile aşkı hızlı bitmişti... Eski eşler okul yolunda el ele poz verdiler!
Hayat verdiği komik karakterlerle tanınan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolar ve özel hayatındaki radikal değişiklikler ile çok konuşuldu. Mide ameliyatı olan Rüştü Onur Atilla'nın görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da büyük bir değişikliğe uğradı. 10 yıllık evliliği biter bitmez şarkıcı Nez ile aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'ya eleştiri yağmış eski eş de ihanet iddialarında bulunarak sitem etmişti. Rüştü Onur Atilla'nın Nez aşkı kısa sürdü. Şarkıcı Nez ile yollarını ayıran Rüştü Onur Atilla'dan eski eşi ile yeni kare geldi...