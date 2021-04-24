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Haberler Galeri Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 11:21

eski sevgilisi ’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

Bir dönem katıldığı "" yarışmasıyla şöhreti yakalayan , her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Nihal Candan, cesur pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor. Candan'ın kısa süre önce ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak kısa süre önce Hakan Boy'dan acı haber geldi, Nihal Candan'ın eski sevgilisi geçen günlerde hayatını kaybetti. Candan yaşananların ardından ilk kez konuştu. 25 yaşındaki genç kadın "Sayenizde haberdar oldum" dedi.

Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

'' yarışmasıyla ünlenen, sonrasında ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken 'ın eski sevgilisi hayatını kaybetti.

Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

"HUZUR İÇİNDE UYUSUN"

'un eşi vefat haberini doğruladı. Hakan Boy'un eşi, "Çocuklarım Bilgan ve Belen'in babası, benim ise 24 yıllık yol arkadaşım Hakan Boy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Huzur içinde uyusun" dedi.

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Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

'' yarışmasıyla hafızalarda yer edinen 'ın sevgilisi , Ağustos 2020'de intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Boy, uzun süredir bitkisel hayattaydı. Hakan Boy'un geçtiğimiz yıl balkonda düştükten sonra bir türlü iyileşemediği öğrenildi.

Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

"ALLAH RAHMET EYLESİN"

Geçtiğimiz yıllarda ile kısa süreli aşk yaşayan ünlü fenomen , eski sevgilisinin vefatı sonrası Snob Magazin'e konuştu.

Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

Candan, "Haberim yoktu. Sizin sayenizde haberdar oldum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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