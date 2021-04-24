HaberlerGaleriNihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...
Giriş Tarihi: 24.04.2021 11:17Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 11:21
Nihal Candan eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu! Nihal Candan'ın Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...
Bir dönem katıldığı "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nihal Candan, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri sık sık üzerine çeken Nihal Candan, cesur pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor. Candan'ın kısa süre önce Hakan Boy ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak kısa süre önce Hakan Boy'dan acı haber geldi, Nihal Candan'ın eski sevgilisi geçen günlerde hayatını kaybetti. Candan yaşananların ardından ilk kez konuştu. 25 yaşındaki genç kadın "Sayenizde haberdar oldum" dedi.