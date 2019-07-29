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  • Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan güzel oyuncu yine şaşırttı. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yazın tadını çıkaran ünlülerden. Sık sık havuz başında fotoğraflar paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın zayıfladığı dikkatli gözlerden kaçmadı. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay düzgün fiziği ile adeta gençlere meydan okuyor. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde çok az kişi tarafından bilinen kardeşi ile birlikte fotoğrafını instagran hikayesinden paylaştı. Hayranlarından 'ikiz misiniz?' soruları yağan fotoğraf oldukça beğenildi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri ile paylaştığı kardeşi ile fotoğrafı... Bakalım siz benzetecek misiniz? Aynı zamanda haberimizde sizin için derlediğimiz ünlülerin az bilinen kardeşlerini bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 15:32
Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan güzel oyuncu yine şaşırttı. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yazın tadını çıkaran ünlülerden. Sık sık havuz başında fotoğraflar paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın zayıfladığı dikkatli gözlerden kaçmadı. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay düzgün fiziği ile adeta gençlere meydan okuyor. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde çok az kişi tarafından bilinen kardeşi ile birlikte fotoğrafını instagran hikayesinden paylaştı. Hayranlarından 'ikiz misiniz?' soruları yağan fotoğraf oldukça beğenildi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri ile paylaştığı kardeşi ile fotoğrafı... Bakalım siz benzetecek misiniz? Aynı zamanda haberimizde sizin için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz...

Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

AZRA AKIN

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Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

UMUT AKYÜREK

Nurgül Yeşilçay ve kardeşini gören 'ikiz misiniz?' diye soruyor... İşte Nurgül Yeşilçay ve ona çok benzeyen kardeşi...

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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