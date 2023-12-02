Giriş Tarihi: 02.12.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 12:26

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! "Güzelliğinin kaynağı genetik"

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Nurgül Yeşilçay'ın bikinili pozları beğeni toplamıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ablası ile karesini takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay...