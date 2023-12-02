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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! "Güzelliğinin kaynağı genetik"
Giriş Tarihi: 02.12.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 12:26

Nurgül Yeşilçay'ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! "Güzelliğinin kaynağı genetik"

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay tatil pozları ile yaza damga vurmuştu. Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Nurgül Yeşilçay'ın bikinili pozları beğeni toplamıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ablası ile karesini takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Hacer Yeşilçay'ı görenlerin nutku tutuldu! Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile benzerliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Nurgül Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay...

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! Güzelliğinin kaynağı genetik

Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay özel hayatı ile de merak uyandırıyor. Aile bireyleriyle sosyal medyada boy göstermeyi ihmal etmeyen Nurgül Yeşilçay'ın özellikle kardeşleriyle pozları büyük ilgi görüyor.

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! Güzelliğinin kaynağı genetik

47 yaşında bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay fit hali ile geçtiğimiz yaza adeta damga vurmuştu.

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Nurgül Yeşilçay’ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! Güzelliğinin kaynağı genetik

Fazla kilolarından kısa sürede kurtulan Nurgül Yeşilçay'ın tatil pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! Güzelliğinin kaynağı genetik

Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı.

Nurgül Yeşilçay’ın ablasını gören hangisi Nurgül diye düşündü! Güzelliğinin kaynağı genetik

Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

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