Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay’ın körpecik anne hallerine bakın!

Oyunculuğu ve güzelliğiyle yılların eskitemediği Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz Mart ayında 47 yaşına basmıştı. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra oldukça eğlenceli bir anne.