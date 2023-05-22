Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay’ın körpecik anne hallerine bakın!

Veda Mektubu dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz aylarda 47 yaşına basmıştı. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ı doğum gününde oğlu Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile kutlama fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer 18 oldu. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat'ın 18. yaşını eğlenceli ve nostaljik karelerinden oluşan kolajla kutladı. Körpecik anne Nurgül Yeşilçay'ı görenler yorum yağdırdı. İşte 18 yaşına basan Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer...