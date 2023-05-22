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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay'ın körpecik anne hallerine bakın!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:35

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay'ın körpecik anne hallerine bakın!

Veda Mektubu dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz aylarda 47 yaşına basmıştı. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay'ı doğum gününde oğlu Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile kutlama fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer 18 oldu. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat'ın 18. yaşını eğlenceli ve nostaljik karelerinden oluşan kolajla kutladı. Körpecik anne Nurgül Yeşilçay'ı görenler yorum yağdırdı. İşte 18 yaşına basan Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer...

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay’ın körpecik anne hallerine bakın!

Oyunculuğu ve güzelliğiyle yılların eskitemediği Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz Mart ayında 47 yaşına basmıştı. Özel hayatı ile merak uyandıran Nurgül Yeşilçay iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra oldukça eğlenceli bir anne.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay’ın körpecik anne hallerine bakın!

Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile evliliğinden olan oğlu Osman Nejat Özer 18 yaşına bastı.

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Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay’ın körpecik anne hallerine bakın!

Oğlu ile her fırsatta paylaşımlarda bulunan Nurgül Yeşilçay, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Osman Nejat'ın 18. yaşını kutladı.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay’ın körpecik anne hallerine bakın!

Oğlu ile birbirinden komik hallerinin yanı sıra bebeklik karelerine de yer veren Nurgül Yeşilçay'ı gören hayranları oyuncuya yorum yağdırdı.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat 18 oldu! Nostaljik karelerle oğlunun doğum gününü kutlayan Nurgül Yeşilçay’ın körpecik anne hallerine bakın!

"Bebişim 18 oldu. Asıl şimdi eğlenceler" dediği oğlunun karelerinde körpecik anne Nurgül Yeşilçay dikkatleri çekti.

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