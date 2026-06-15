Haberler
Galeri
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Giriş Tarihi: 15.06.2026 12:47
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Demet Akalın'ın kariyerindeki dönüm noktası, yıllar önce ünlü sanatçı Hakan Peker ile yollarının kesişmesi oldu. Günümüzün en başarılı şarkıcıları arasında yer alan Akalın'ın pop dünyasının zirvesine uzanan yolculuğu, meğer bir araba sohbetinde filizlenmiş. İşte Hakan Peker'in ağzından, Demet Akalın'ın çok konuşulacak o keşfedilme hikayesi!