Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
Giriş Tarihi: 15.06.2026 12:47

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”

Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden Demet Akalın'ın kariyerindeki dönüm noktası, yıllar önce ünlü sanatçı Hakan Peker ile yollarının kesişmesi oldu. Günümüzün en başarılı şarkıcıları arasında yer alan Akalın'ın pop dünyasının zirvesine uzanan yolculuğu, meğer bir araba sohbetinde filizlenmiş. İşte Hakan Peker'in ağzından, Demet Akalın'ın çok konuşulacak o keşfedilme hikayesi!

  • ABONE OL
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Türk pop müziğine yön veren ve uzun yıllardır hit şarkılarıyla zirveden inmeyen Demet Akalın'ın başarı hikayesinde, geçmişte yaşanan çok önemli bir dönüm noktası bulunuyor.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Sahnelerin güçlü sesinin kariyer basamaklarını tırmanırken yollarının kesiştiği ünlü sanatçı ve prodüktör Hakan Peker, Akalın'ın müzikal potansiyelini henüz yolun çok başındayken fark eden ilk isimlerden biri oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Hakan Peker, Türk popunun kraliçesi haline gelen Demet Akalın'ı ilk nasıl keşfettiğini şu sözlerle dile getirdi:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

"ŞARKICILIK ONUN İÇİN ÜTOPİK BİR ŞEYDİ"

"Demet'le arabada oturuyorduk. Bir baktım mırıldanıyor, şarkı söylüyor. Sesinin rengi çok hoşuma gitti. O dönem ben prodüktördüm. Kendisine, 'Ses rengin gerçekten çok güzel' dedim. Ama o zamanlar onun için çok ütopik bir şey şarkıcılık."

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

1 AYDA YILDIZI PARLADI!

"Bir gün uçakta karşılaştık. 'Hakan'cığım, ben bir albüm yaptım, dinlemeni istiyorum' dedi. Albümü dinledim ve çok beğendim. Yaklaşık bir ay içinde Türkiye'nin hitleri arasına girdi. Demet'in şöyle bir avantajı var; çok güzel şarkılar yakalıyor."

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

PEKİ YEŞİLÇAM'IN USTA OYUNCUSUNUN NASIL KEŞFEDİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ

Ailesiyle birlikte bir gün Medrano Sirki gösterisine giden Hülya Koçyiğit, henüz beş yaşındaydı. Koçyiğit, çalan coşkulu müziğe öylesine kapıldı ki, kendini bir anda sahnede dans ederken buldu.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Işıklar altında mutlulukla dans eden küçük kızı gören izleyiciler, onu alkışlamaya başladı. Bu an, annesinin aklında yeni bir kapı araladı; çocuğun hem müzik kulağı hem de dans kabiliyeti vardı. Acaba sahne sanatlarına yönelir mi? Bu düşünceyle anne Koçyiğit küçük kızını Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü imtihanlarına soktu.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Küçük oyuncu adayı, 310 müracaat arasından okula kabul edilen dokuz kişiden biri olmayı başardı. Ancak yatılı eğitim hem küçük oyuncuyu hem de ailesine ağır geliyordu. Tam bu sırada İstanbul'da Belediye Konservatuvarı açıldı. Annesi, kızına artık ayrı kalmalarına gerek olmadığını müjdeleyerek onu İstanbul'a geri getirdi.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Koçyiğit bir yandan ortaokula devam ederken bir yandan konversatuvar eğitimini sürdürdü, okulda piyeslerin aranan ismi haline geldi.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Bu dönemde Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü açılınca, anne Melek Hanım üç kızını da sınava soktu ve üçü de kazanarak sahneye adım attı. Okul, konservatuvar ve gece piyesleri derken yoğun bir süreç başladı.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Koçyiğit bu yılları, "Annem donanımlı olmamı istedi. Ben de halimden memnundum" sözleriyle anlatıyor.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Genç oyuncu, Şehir Tiyatroları'nda sahne alırken Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekti. Ünlü isim, annesine "Hülya çok yetenekli ama eğitim görmesi lazım" diyerek tavsiyede bulununca Koçyiğit, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Cüneyt Gökçer gibi önemli hocalardan eğitim almaya başladı. İkinci sınıfın yaz tatilinde ise hayatını değiştirecek ilk teklif geldi.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Usta oyuncu böylece sinema dünyasına adım atarak başarı basamaklarını birer birer tırmandı...

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

BİR BAŞKA YEŞİLÇAM GÜZELİNİN KEŞFEDİLME HİKAYESİ: TÜRKAN ŞORAY

222 film çevirerek Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, güzelliği, yeteneği ve etkileyici oyunculuğuyla sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Yıllara meydan okuyan kariyeri ve Sultan lakabıyla anılan Şoray, Türk sinemasının en sevilen ve saygı duyulan kadınlarından biri olarak hala ön plana çıkıyor. Peki Yeşilçam Sultanı'nın nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz?

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Bir televizyon programına katılan Şoray kariyerini adım adım nasıl inşa ettiğini şu sözlerle anlatıyor: "Annem, kardeşimle bana bakmak için çalışmak zorundaydı. Babam da ilgilenmiyordu bizimle. Mecburen bizi anneannemle dedemin yanına bırakıyordu annem. Dedemlerin oturduğu yer mutaassıp bir çevreydi.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Beni de bir yere bırakmıyorlardı ama bir gün mahallede bir akşam herkes bir yere koşuyor. Ben de nasıl olduysa izin aldım, beni de bıraktılar. Ben de komşularla birlikte koşa koşa bir yere gittik böyle. İşte bir meydan var, onun arsasında film çekiyorlarmış.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Ben de hayatımda ilk defa film çekimi görüyorum. Lambalar, ışıklar falan… Sonra bir yüz gördüm. İnanılmaz, melek gibi güzel bir yüz… Meğer Muhterem Nur'muş o.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Böyle bir ışığa bakıyor, herkes gidiyor yanına imza istemek için. Ne olduğunu bilmiyorum, ben de gittim imzalı resmini istedim… İnsanlar film alanına girmesin diye ipler gerilirdi ve ben de o seyircilerin arasındayım o sırada. Böyle merakla bakıyorum ne olup bitiyor diye.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Sonra birisi geldi benim yanıma. Bana, "Filmde oynar mısın?" gibi bir şeyler söyledi. Film, film çekimi nedir bilmiyorum. Sinemaya bile pek gitmemişim. Belki bir kere falan gitmişimdir ya da. Çok şaşırdım, korktum ve koşa koşa eve gitmiştim. İşte, o yanıma gelen kişi Memduh Ün'müş… Demek ki, kaderimde sinema varmış. Birincisinde olmadı ama ikinci tesadüfte oldu…"

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Henüz 13 yaşındayken 24 yaşındaki Ziya Akaröz ile evlendirilen Soyman, bu süreçte okumayı hiç bırakmadı.Gizlice ortaokul sınavlarına hazırlandı, daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez lise sınavlarına hazırlanarak lise eğitimini de tamamladı.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

Liseyi bitirdikten sonra Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve sınavları başarıyla tamamladı.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

13 yaşında yaptığı evlilikten Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olan Soyman, eşi Ziya Akaröz'den 11 yıl sonra boşandı. İlk evliliğinin ardından 1999 yılında Faik Öztürk ile evlenen Soyman, aradığı aşkı Öztürk'te buldu.

O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: Onun için ütopik bir şeydi

EVLAT ACISI ÇEKTİ!

27 Temmuz 2024 tarihinde MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, oğlunun vefatının ardından bir süre toparlanamadı.

SON DAKİKA