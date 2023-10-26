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Haberler Galeri O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!
Giriş Tarihi: 26.10.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 15:07

O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!

Şarkıcı Yusuf Güney radikal bir karar aldı. Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Şarkıcı Yusuf Güney, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Güney, "İstanbul'u terk ediş sürecim hızla devam ediyor, son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs'a yerleşiyorum. Birkaç haftaya Girne'ye taşınıyorum'' dedi.

O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!

Şarkıcı Yusuf Güney, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Şarkıcı, "İstanbul'u terk ediş süreci hızla devam ediyor. Son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs'a yerleşiyorum. Birkaç haftayaGirne'ye taşınıyorum" dedi.

O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!

Yeni sezon ürünlerini inceleyen Güney, "İstanbul'u terk ediş sürecim hızla devam ediyor, son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs'a yerleşiyorum.

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O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!

Birkaç haftaya Girne'ye taşınıyorum'' dedi.

O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!
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O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!
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