Giriş Tarihi: 26.10.2023 08:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
15:07
O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!
Şarkıcı Yusuf Güney radikal bir karar aldı. Yusuf Güney de şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı. Şarkıcı Yusuf Güney, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yeni sezon ürünlerini inceleyen Güney, "İstanbul'u terk ediş sürecim hızla devam ediyor, son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs'a yerleşiyorum. Birkaç haftaya Girne'ye taşınıyorum'' dedi.