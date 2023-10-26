O da İstanbul’u terk ediyor! Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşiyor! Ünlü şarkıcıdan radikal karar!

Şarkıcı Yusuf Güney, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Şarkıcı, "İstanbul'u terk ediş süreci hızla devam ediyor. Son eksikleri alıyorum ve yavru vatanımız Kıbrıs'a yerleşiyorum. Birkaç haftayaGirne'ye taşınıyorum" dedi.