Giriş Tarihi: 26.08.2022 07:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
07:59
O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!
İmam hatip liseleriyle ilgili sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gülşen Çolakoğlu buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşıdı. İşte Yüksel Aytuğ'un yazısı...