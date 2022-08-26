O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!

Bak sevgili Gülşen, bu ülkede herkes dilediği yaşam tarzını sürdürüyor. Ama sen ve senin gibiler her fırsatta farklılıkları dinamit fitili gibi ateşledikçe bir arada yaşamak güçleşiyor. Daha geçenlerde sokakta şort giyen bir kadın, sözlü saldırıya ve tacize uğradı. "Acaba bunda benim de rolüm oldu mu?" diye düşündün mü hiç?