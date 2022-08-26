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Haberler Galeri O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!
Giriş Tarihi: 26.08.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 07:59

O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!

İmam hatip liseleriyle ilgili sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gülşen Çolakoğlu buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ konuyu köşesine taşıdı. İşte Yüksel Aytuğ'un yazısı...

YÜKSEL AYTUĞ
O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!

Sahneye neredeyse çıplak çıktın, gözümüzü kapadık. Sahnede göğüslerini sergilerken "Bırakın annelerin memeleri açıkta olsun" filan diye saçmalayıp, anneliğin kutsallığına saygısızlık ettin, kulaklarımızı tıkadık. Ama sahnede söylediğin "Kendisi İmam Hatip'te okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok.

O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!

İnsan her konuda fikrini açıklayabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama dini ve ahlaki konularda atıp tutarken bu ülkede iki kere düşünmek gerektiğini bilmiyor olamazsın. Dini ve etnik konular en tehlikeli, en fazla enerji biriktiren fay hatlarıdır.

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O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!

Bu ülkeye sadece din görevlileri değil, devlet yönetecek güç ve yetenekte insanlar yetiştiren bir kurumu "Sapıklıkla" nitelemek için en azından vicdan ve izan gerekir.

O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!

Bu ülkenin inançlı insanları okuyabilmek için bir dönem büyük engellerin üzerinden atlamak zorunda kaldılar. Üniversitelerdeki "ikna odalarında" başörtüleri zorla çıkartıldı. İmam Hatip liseleri defalarca kapatılma korkusu yaşadı. En azından bu çileli sürece saygı duymanı beklerdim.

O kadar da değil Gülşen hanım! Sözünün artık affedilecek, hoş görülecek yanı yok!

Bak sevgili Gülşen, bu ülkede herkes dilediği yaşam tarzını sürdürüyor. Ama sen ve senin gibiler her fırsatta farklılıkları dinamit fitili gibi ateşledikçe bir arada yaşamak güçleşiyor. Daha geçenlerde sokakta şort giyen bir kadın, sözlü saldırıya ve tacize uğradı. "Acaba bunda benim de rolüm oldu mu?" diye düşündün mü hiç?

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