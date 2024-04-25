Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
16:51
Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika'da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı
Usta oyuncu 68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen son dakika haberi sanat camiasını ve sevenlerini üzdü. Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi. Trafik kazası geçiren usta oyuncu Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü kaydedildi. İşte son sağlık durumu ve merak edilen tüm detaylar…