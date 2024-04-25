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Haberler Galeri Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika'da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:51

Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika'da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı

Usta oyuncu 68 yaşındaki Ahu Tuğba'dan gelen son dakika haberi sanat camiasını ve sevenlerini üzdü. Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'dan kötü haber geldi. Trafik kazası geçiren usta oyuncu Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü kaydedildi. İşte son sağlık durumu ve merak edilen tüm detaylar…

Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika’da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı

Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan gelen haber sevenlerini üzdü… Kızı için yıllar önce Amerika'ya yerleşen ve bir daha Türkiye'ye dönmeyen Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba'dan haber var.

Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika’da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

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Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika’da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı

Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika’da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı

68 yaşındaki Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika’da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı

İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu.

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