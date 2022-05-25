Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor’un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş!

Güzel oyuncu Zerrin Tekindor canlandırdığı Matmazel karakteri ile Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmayan karakterlerinden biri oldu. Ünlü isim Zerrin Tekindor, yeni imajıyla da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu düzgün fiziği ve güzelliğiyle de genç kızlara taş çıkartıyor. 57 yaşındaki Zerrin Tekindor, bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Yıldızlarla dolu kırmızı halı geçidi yapılan festivalde ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'u oğlu Hira da yalnız bırakmadı.