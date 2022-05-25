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Haberler Galeri Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor'un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş! -
Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 10:51

Cannes Film Festivali'nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor'un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş! -

Yayınlandığı dönemde Aşk- Memnu'nun Matmazel'i olarak izleyici karşısına çıkan Zerrin Tekindor başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de genç kızlara taş çıkarıyor. Başrol oynadığı "Three Thousand Years of Longing" filminde rol alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali'ndeydi. Ünlü oyuncunun oğlu Hira Tekindor da annesini yalnız bırakmadı. Hira Tekindor ise babasının tıpkısı. Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'un eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor’un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş! -

Güzel oyuncu Zerrin Tekindor canlandırdığı Matmazel karakteri ile Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmayan karakterlerinden biri oldu. Ünlü isim Zerrin Tekindor, yeni imajıyla da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu düzgün fiziği ve güzelliğiyle de genç kızlara taş çıkartıyor. 57 yaşındaki Zerrin Tekindor, bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Yıldızlarla dolu kırmızı halı geçidi yapılan festivalde ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'u oğlu Hira da yalnız bırakmadı.

Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor’un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş! -

Duayen yönetmen George Miller'ın 'Three Thousand Years of Longing' filminde rol alan Tekindor, festivalde kırmızı halıda tüm ihtişamıyla dikkat çekti. Ünlü tiyatrocunun elbisesiyle yaptığı paylaşımlara yorum ve beğeni yağdı.

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Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor’un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş! -

Tekindor, geceye Gamze Saraçoğlu tasarımıyla katıldı.

Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor’un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş! -

Oyuncu, festivalde yönetmen Fatih Akın ile bir araya gelerek kameralara poz verdi.

Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor’un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş! -

Uzun yıllardır Saraçoğlu ile çalışan Zerrin Tekindor, "Gamze Saraçoğlu en hayran olduğum Türk tasarımcı. Mesleki bilgisine, zevkine, yaratıcılığına çok güveniyorum" diye konuştu.

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