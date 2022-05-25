Cannes Film Festivali’nde göz kamaştırdı! Zerrin Tekindor’un oğlu tıpkı babası! Meğer usta oyuncu eski eşiymiş!

Yayınlandığı dönemde Aşk- Memnu'nun Matmazel'i olarak izleyici karşısına çıkan Zerrin Tekindor başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de genç kızlara taş çıkarıyor. Başrol oynadığı "Three Thousand Years of Longing" filminde rol alan usta oyuncu Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali'ndeydi. Ünlü oyuncunun oğlu Hira Tekindor da annesini yalnız bırakmadı. Hira Tekindor ise babasının tıpkısı. Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'un eski eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.