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Haberler Galeri Oğlunun babası da çok ünlü! Bahar dizisinin esmer güzeli Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu Kaan'ı gören 'tıpkı annesi' diyor!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:54

Oğlunun babası da çok ünlü! Bahar dizisinin esmer güzeli Rengin'i Ecem Özkaya'nın oğlu Kaan'ı gören 'tıpkı annesi' diyor!

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan sonra şimdi de Bahar dizisi ile izleyicinin gönlünü fethetti. Bahar dizisinin güzel Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında. Ecem Özkaya'yı sosyal medyada takip edenler oğlu Ahmet Kaan ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağdırdı. Ecem Özkaya'nın oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor... İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın biricik oğlu Ahmet Kaan...

Oğlunun babası da çok ünlü! Bahar dizisinin esmer güzeli Rengin’i Ecem Özkaya’nın oğlu Kaan’ı gören ’tıpkı annesi’ diyor!

Gönül Dağı'nın Zahide'si olarak beğeni toplayan Ecem Özkaya, Bahar dizisindeki Rengin karakteriyle ekranlara hızla geri döndü...

Oğlunun babası da çok ünlü! Bahar dizisinin esmer güzeli Rengin’i Ecem Özkaya’nın oğlu Kaan’ı gören ’tıpkı annesi’ diyor!

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan sonra şimdi de Bahar dizisi ile izleyicinin gönlünü fethetti.

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Oğlunun babası da çok ünlü! Bahar dizisinin esmer güzeli Rengin’i Ecem Özkaya’nın oğlu Kaan’ı gören ’tıpkı annesi’ diyor!

Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Oğlunun babası da çok ünlü! Bahar dizisinin esmer güzeli Rengin’i Ecem Özkaya’nın oğlu Kaan’ı gören ’tıpkı annesi’ diyor!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında.

Oğlunun babası da çok ünlü! Bahar dizisinin esmer güzeli Rengin’i Ecem Özkaya’nın oğlu Kaan’ı gören ’tıpkı annesi’ diyor!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Ecem Özkaya sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı merak ediliyor...

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