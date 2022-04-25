Giriş Tarihi: 25.04.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 15:34

Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikâh ile dünya evine girdi. Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılması planlanan düğün, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin nikaha gelmedi. Oğulcan Engin daha önce de annesine konuşma yasağı getirmişti. Peki Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ın nikahına neden katılmadı?