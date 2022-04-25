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Haberler Galeri Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 15:34

Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten, Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikâh ile dünya evine girdi. Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılması planlanan düğün, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin nikaha gelmedi. Oğulcan Engin daha önce de annesine konuşma yasağı getirmişti. Peki Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ın nikahına neden katılmadı?

Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!

Seda Sayan, sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı' programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirdi. "Çocuğumun babası hariç kalan evliliklerimi saymıyorum" açıklaması çok konuşulan sanatçı, eski eşi Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'i mutlu gününde yanında görmek istemesine rağmen beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, ilk evliliğini 1987 yılında yapmış, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanmıştı. Bir çocuk annesi Sayan'ın; Rıdvan Kılıç, Soner Yapcacık, Tuncay Kıratlı ve Gökhan Şükür'le ilişkisi bir yılda bitti. Onur Şan'la iki yıl evli kalan 59 yaşındaki sanatçının sadece Sinan Engin'le birlikteliği beş yıl sürdü.

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Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!

Eski futbolcu Sinan Engin ile 1990'da nikah masasına oturan, aynı yıl Oğulcan adını verdikleri oğulları dünyaya gelen çift, 1995'te boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda, evliliklerine dair dikkat çeken şu açıklamayı yapmıştı: Çocuğumun babası (Sinan Engin) hariç kalan evliliklerimi saymıyorum.

Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, dün akşam Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikâh ile dünya evine girdi. Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılması planlanan düğün, Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti.

Oğulcan Engin nikâha gelmedi! Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan’a oğlundan veto gelmişti! Oğulcan Engin’in tek şartı vardı!

Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı ise Tolga Çam imzası taşıyor. Ünlü şarksının nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Nikâha sadece çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

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