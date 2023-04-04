Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı

Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:34

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti. Ünlü çift, özellikle büyük çocukları Hamza'nın biniciliğe olan tutkusu üzerine 10'ar bin Euro'dan iki at sahibi olmak için kolları sıvadı. Aslıhan Doğan Turan, iki oğlunun bakımı konusunda bakıcısı ve annelerinden yardım alıyor. Arda Turan, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. Arda Turan ile eşi Aslıhan, evlatlarının binicilik sevgisi üzerine düğmeye bastı. Haraları araştırdı. Kesenin ağzını açtı. Hamza Arda ve Asil Aslan için 20 bin Euro'ya (420 bin TL) 2 tay aldı. İşte tüm detaylar…