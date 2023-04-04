Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı
Giriş Tarihi: 04.04.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 09:34

Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti. Ünlü çift, özellikle büyük çocukları Hamza'nın biniciliğe olan tutkusu üzerine 10'ar bin Euro'dan iki at sahibi olmak için kolları sıvadı. Aslıhan Doğan Turan, iki oğlunun bakımı konusunda bakıcısı ve annelerinden yardım alıyor. Arda Turan, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. Arda Turan ile eşi Aslıhan, evlatlarının binicilik sevgisi üzerine düğmeye bastı. Haraları araştırdı. Kesenin ağzını açtı. Hamza Arda ve Asil Aslan için 20 bin Euro'ya (420 bin TL) 2 tay aldı. İşte tüm detaylar…

Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı

Lüks yaşantıları kadar mutlu aile hayatlarıyla da bilinen Aslıhan Doğan ile Arda Turan, evlatlarının üzerine titriyor.

Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı

Takvim'in haberine göre; Dört yaşında Hamza Arda ve iki yaşında Asil Aslan adında iki oğulları olan çift, çocuklarının iyi bir eğitimi alması için de ellerinden geleni yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı

Şimdiden çocuklarına İngilizce öğreten Aslıhan Doğan Turan, bir süre önce de büyük oğlunu biniciliğe başlatmıştı.

Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı

ÇİFTLİKLERLE DE GÖRÜŞÜYORLAR

Hamza Arda'nın atlara olan sevgisi ve biniciliğe olan yeteneğinin üzerine giden güzel yenge, eşiyle beraber kolları sıvadı.

Oğullarının at sevgisi üzerine harekete geçti! Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan kesenin ağzını açtı

Şimdilerde çocukları için at sahibi olmaya karar veren Turan ikilisi, Bursa'da iki tay buldu.

SON DAKİKA