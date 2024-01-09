Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:55
Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Zeynep Koçak’ın boğaz manzaralı evi göz kamaştırdı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla öyle bir değişti ki onu tanımakta zorlanacaksınız. Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, adeta başka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! Baştan aşağı değişen Zeynep Koçak cesur pozları ile de oldukça dikkat çekiyor. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. Koçak, son olarak Boğaz manzaralı evinde temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.