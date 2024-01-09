Oğuzhan Koç ile evliliğin eşiğinden dönmüştü... Zeynep Koçak’ın boğaz manzaralı evi göz kamaştırdı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yayınlandığı dönemde Oğuzhan Koç'un sevgilisi olan Zeynep Koçak, uzun yıllar birlikte olduğu ve evliliğin eşiğinden döndüğü Oğuzhan Koç'tan ayrıldıktan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Zeynep Koçak'ın inanılmaz değişimi sosyal medyada gündem oldu.