Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:29

Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 7 ay önce evlendi. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçen günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak güzel oyuncu, kavga sonrası evi terk etti, bir hafta sonra geri geldi. Yine de sorunlar bitmedi! Özel hayatlarıyla çok konuşulan ikiliden Koç, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Evlilik yüzüğünü takmamasıyla dikkat çeken şarkıcı, muhabirlerin ayrılık ve yüzük soruları karşısında gerginlik yaşadı.