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Haberler Galeri Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!
Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 09:29

Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 7 ay önce evlendi. Henüz evliliklerinde bir yılı bile dolduramayan çift hakkında geçen günlerde 'evlilikte kriz' iddiaları ortaya atılmıştı. Evi terk ettiği de konuşulan güzel oyuncu, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak güzel oyuncu, kavga sonrası evi terk etti, bir hafta sonra geri geldi. Yine de sorunlar bitmedi! Özel hayatlarıyla çok konuşulan ikiliden Koç, geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Evlilik yüzüğünü takmamasıyla dikkat çeken şarkıcı, muhabirlerin ayrılık ve yüzük soruları karşısında gerginlik yaşadı.

Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!

Şu sıralar gündemden düşmeyen Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşı İbrahim Büyükak, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!

Evliliğinde yaşadığı problemlerle adından söz ettiren ve son olarak geçtiğimiz haftalarda eşi Demet Özdemir'le çıkan boşanma haberleri yüzünden sıkıntılı günler geçiren Koç, gazetecileri görünce sinirlendi.

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Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!

Evlilik yüzüğünü parmağından çıkardığı konuşulan Oğuzhan Koç, yüzük takmaması hakkında şunları söyledi:

Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!

"Yüzük takan birisi değildim zaten... Hiçbir zaman da takmadım. Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım"

Oğuzhan Koç o soruya öfkelendi! Demet Özdemir ile ayrıldıkları iddia edilmişti!

ÇİFT TERAPİSİ GÖRÜYORLAR

Ağustos 2022'de Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, kavga sonrası evi terk etti; bir hafta sonra geri döndü. Krizi atlatsa da sorunları tam çözemeyen ünlü çift, iddiaya göre Suadiye'deki bir merkezde çift terapisi görmeye başladı.

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