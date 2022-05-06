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Haberler Galeri Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı! ‘Gözümü alamıyorum’
Giriş Tarihi: 06.05.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 14:13

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı! ‘Gözümü alamıyorum’

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, uzun süredir birliktelik yaşıyordu. Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Paris tatili sonrasında ayrıldıklarını duyurdu. Üzen haber sonrası kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, 14 Şubat'ta evlenmeye karar verdi. Oğuzhan Koç'un basına yansıyan evlilik teklifi, uzun süre kulisleri meşgul etti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Oğuzhan Koç katıldığı programda Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını verdi.

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı! ‘Gözümü alamıyorum’

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını verdi.

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı! ‘Gözümü alamıyorum’

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu. Demet Özdemir'le bu yaz evlilik planları yapan Koç programda birbirinden ilginç sorulara yanıt verdi.

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Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı! ‘Gözümü alamıyorum’

Ünlü şarkıcı, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir:" sorusuna "Şey değil biri var:

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı! ‘Gözümü alamıyorum’

Demet Özdemir" yanıtıyla nişanlısına olan aşkını dile getirdi. Demet Özdemir'le aynı projede yer alma hayalinden de bahseden Koç, "Kendi yazdığım hikâyem var.

Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı! ‘Gözümü alamıyorum’

Sonbaharda çekip yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp oynayacağım.

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