Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...

21 Eylül 1950'de İstanbul'da doğan Hale Soygazi üniversitede Fransız Filolojisi bölümünde eğitimine başladı, ancak ikinci sınıfta öğrenimini yarıda bırakarak İsviçre'ye gidip mankenlik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde ise mankenlik ve fotomodellik yapmaya başladı. Ancak 1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci olmasıyla öne çıkmaya başladı.