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Haberler Galeri Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:54

Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...

Yeşilça'ın ünlü oyuncularından Hale Soygazi, Türk sinemasının en önemli yapıtlarından "Oh Olsun" filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 1949 doğumlu olan sanatçı, 74 yaşında olmasına rağmen zarafeti ve şıklığıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte yılların eskitemediği güzelliği ile Hale Soygazi'nin son hali...

Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...

Ertem Eğilmez'in yönettiği "Oh Olsun" filmde, Tarık Akan ile başrolü paylaşan Soygazi, romantik komedi türünün en başarılı örneklerinden birini ortaya koyarak adeta gönüllerde taht kurmuştu.

Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...

21 Eylül 1950'de İstanbul'da doğan Hale Soygazi üniversitede Fransız Filolojisi bölümünde eğitimine başladı, ancak ikinci sınıfta öğrenimini yarıda bırakarak İsviçre'ye gidip mankenlik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde ise mankenlik ve fotomodellik yapmaya başladı. Ancak 1972 yılında Saklambaç gazetesinin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci olmasıyla öne çıkmaya başladı.

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Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...

Ardından İtalya'da Avrupa Sinema Güzeli seçilen Hale Soygazi Türkiye'ye döndüğünde 10 film çevirmek üzerine bir anlaşma yaparak sinema kariyerine başladı. Sanatçı, 1973 yılında "Çocuğumu İstiyorum" filminde başrolleri paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976'da evlendi. Ancak çiftin evliliği 1985 yılında boşanma ile sonuçlandı. Ardından Hale Soygazi 2006 yılında Murat Belge ile evlendi.

Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...

'Alev' karakteri ile hepimizin kalbini kazanan Hale Soygazi, Tarık Akan ile başrollerini paylaştığı bu filmde de 1973 yılında oynadı.

Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...

Oyunculuğu kadar güzelliği ile ön plana çıkan ünlü oyuncunun son halini görenler de şaşkınlığa uğradı.

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