Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:54
Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşındaki Yeşilçam güzeline yıllar işlemiyor...
Yeşilça'ın ünlü oyuncularından Hale Soygazi, Türk sinemasının en önemli yapıtlarından "Oh Olsun" filminde canlandırdığı Alev karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 1949 doğumlu olan sanatçı, 74 yaşında olmasına rağmen zarafeti ve şıklığıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte yılların eskitemediği güzelliği ile Hale Soygazi'nin son hali...