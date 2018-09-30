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’taki in sebebi nedir?

Giriş Tarihi: 30.09.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 22:15
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’taki in sebebi nedir?
Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?

Demet Akalın ve ayrılığı bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuş, magazin yorumcularından, sosyal medya takipçilerine kadar herkes bu ayrılıkta kimin haklı, kimin haksız olduğunu tartışıp durmuştu.

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’taki in sebebi nedir?
Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?

Yorumlar devem ediyor… Kimisi Demet Akalın'ı, kimisi 'u haklı görüyor. Ama Hira'yı da göz önünde bulundurmak lazım.

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’taki in sebebi nedir?
Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?

Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ikili son günlerde sıkı takip ediliyor.

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’taki in sebebi nedir?
Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?

VE BİR PAZAR PAYLAŞIMI!

Hira ile birlikte vakit geçiren , kızlarıyla birlikte bir paylaşım yaptı.

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’taki in sebebi nedir?
Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?

Boşandığından beri sessizliğini koruyan Kurt'un fotoğrafına bakınca biraz kilo vermiş olduğunu görüyoruz.

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’taki in sebebi nedir?
Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?

Gerçi o hep zayıftı ama bu kez gündem ağır gelmiş olmalı fiziksel anlamda yıpratmış biraz…

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’taki in sebebi nedir?
Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?
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