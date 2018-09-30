Okan Kurt’taki değişimin sebebi nedir?

Demet Akalın ve Okan Kurt ayrılığı bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuş, magazin yorumcularından, sosyal medya takipçilerine kadar herkes bu ayrılıkta kimin haklı, kimin haksız olduğunu tartışıp durmuştu. Yorumlar devem ediyor… Kimisi Demet Akalın'ı, kimisi Okan Kurt'u haklı görüyor. Ama Hira'yı da göz önünde bulundurmak lazım. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan ikili son günlerde sıkı takip ediliyor. VE BİR PAZAR PAYLAŞIMI! Hira ile birlikte vakit geçiren Okan Kurt, kızlarıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Boşandığından beri sessizliğini koruyan Kurt'un fotoğrafına bakınca biraz kilo vermiş olduğunu görüyoruz. Gerçi o hep zayıftı ama bu kez gündem ağır gelmiş olmalı fiziksel anlamda yıpratmış biraz…