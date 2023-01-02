Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:45

Oktay Kaynarca paylaştı sosyal medya yıkıldı! Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile benzerliğine yorum yağdı!

Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı konukları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 1000. bölüm kutlamalarını yapan 'Kim Milyoner Olmak İster?', yılbaşı özel bölümü için de birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Usta oyuncu Oktay Kaynarca bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak. Özel hayatı ile de oldukça merak edilen Oktay Kaynarca başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethediyor. Öte yandan; Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi ile pozu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem ile verdiği pozda benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Meryem Kaynarca ile pozuna adeta beğeni ve yorum yağdı. "Çok güzelsiniz maşallah" yorumları yapılan Oktay Kaynarca ile kız kardeşi Meryem Kaynarca'yı bakalım siz benzetecek misiniz? İşte Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi...