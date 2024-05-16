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Haberler Galeri Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 21:56

Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar programa damga vurdu. Dün Esra Erol'da programına katılan Seda Kurt, biyolojik anne ve babasını bulmak istediğini belirterek programa başvurdu. Ünlü sunucu ve ekibi, kısa sürede Seda Kurt'un anne ve babasına ulaştı. Dün canlı yayında anne ve kızı ilk kez telefonda konuştu. Bugün ise anne kanala kadar geldi, ancak canlı yayına çıkmak istemeyince Seda Kurt, yanına kadar giderek annesi Hatice'yle tanıştı. Anne Hatice, 15 yaşında bir kızını kaybettiğini duyan Seda Kurt, gözyaşlarına hakim olamadı. Ablasının vefatı nedeniyle annesini suçlayan Kurt'un gözyaşları stüdyodaki seyircilere de duygusal anlar yaşattı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar!

Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

ANNE VE BABASININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Esra Erol'da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi.

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Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

ELİNDE BİR MENDİLLE YURDA BIRAKILDI

Ünlü sunucu, Seda'nın 7 Ekim 1991 yılında Bahçelievler Çocuk Yurdu'na bırakıldığını cebinde de, 'annesi 'Hatice', babası 'Osman', doğum yeri 'Tokat' yazan bir mendil olduğunu dile getirdi.

Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

ESRA EROL'DAN SEDA'YA MÜJDE

Ünlü sunucu Esra Erol, ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar sonucu Seda Kurt'a kısa sürede ailesine ulaştıklarını söyledi.

Öldüğü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu! Gözyaşları içinde annesiyle yüzleşti: Vebali senin boynuna!

ANNESİYLE BUGÜN YÜZLEŞTİ

Dün canlı yayında annesiyle telefonda konuşan Kurt, bugün annesiyle yüzleşmek için geldi.

STÜDYOYA GELMEK İSTEMEYEN ANNESİNİN AYAĞINA GİTTİ

Seda'nın annesi Hatice kanala geldi. Ancak yayına çıkmak istemedi. Seda, stüdyoya gelmeyen annesinin ayağına gitti.

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